Jan Plestenjak in Rok Lunaček združila moči v Prazni postelji (VIDEO)

»Bolje prazna je postelja, kot da v njej si dva lažeta.« Tako v novi skladbi Prazna postelja prepevata Jan Plestenjak in Rok Lunaček, frontman skupine Flirrt, ki sta prvič združila moči v skupnem duetu. Glasbenika sta z novo skladbo odprla temo iskrenosti v odnosih, razhodov in poguma za nov začetek, pri tem pa ostala zvesta preprostemu, neposrednemu glasbenemu izrazu.

Sodelovanje med Janom Plestenjakom in skupino Flirrt se je začelo precej spontano. Kot pravi Rok Lunaček, je bil dovolj že en telefonski klic, da je postalo jasno, da bo nastalo nekaj posebnega. »Ko pokliče Jan, ne cincaš. Napisal je nešteto hitov, ki jih pojejo vse generacije. Po toliko letih kariere ustvarjati nove takšne skladbe je milo rečeno neverjetno in veseli smo, da smo lahko del tega mozaika,« je povedal Lunaček.

Rezultat sodelovanja je skladba, ki temelji predvsem na čustvih, močni melodiji in iskreni interpretaciji. Refren hitro zasvoji, hkrati pa pesem ohranja izrazito bendovski zvok, ki je že vrsto let prepoznaven podpis skupine Flirrt. Tudi Jan Plestenjak poudarja, da ga pri glasbi še vedno najbolj prepričajo pristnost, dobra zgodba in organski zvok. »Flirrt je izjemen bend, Rok je izjemen avtor. Tudi jaz imam odličen bend in veseli me, ko nastane nekaj, kar ni generično, ampak organsko. Kar bodo ljudje slišali na odru, je enako temu, kar bodo slišali na posnetku,« pravi glasbenik.

Skladba je že dobila videospot, ki ga podpisuje režiser Izidor Farič. Za Jana Plestenjaka je to že 58. videospot v karieri, a pravi, da ostaja pristop do vizualne podobe glasbe enako pomemben kot na začetku njegove poti. »Videospot lahko pesem zapakira in jo tudi nadgradi – to je vedno cilj,« poudarja Plestenjak. Tokrat sta se z Rokom Lunačkom odločila za minimalističen pristop; v ospredju ostajata glasba in energija obeh bendov. »Na snemanju smo lahko bili takšni, kot smo tudi na odru. To je bilo eno najlažjih snemanj do zdaj,« razkriva Jan.

Oba glasbenika poudarjata, da je pri pesmi najpomembnejše to, da jo ljudje začutijo. »Na koncu smo vsi tukaj zaradi pesmi. Če jo ljudje začutijo, je naredila svoje,« meni Plestenjak, Lunaček pa dodaja nekoliko bolj poetično misel: »Naj vas pesem poboža in odnese tja, kjer so rjuhe tople in objemi iskreni. Prazna postelja pa naj ostane le odmev preteklosti.«

Nova skladba bo v živo prvič zazvenela 6. junija v ljubljanskih Križankah, kjer Jan Plestenjak pripravlja koncert s simfoničnim orkestrom. Ob njegovih največjih uspešnicah bo občinstvo prvič slišalo tudi Prazno posteljo, ki je že pritegnila precej pozornosti.