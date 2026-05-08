  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA SKLADBA

Jan Plestenjak in Rok Lunaček združila moči v Prazni postelji (VIDEO)

Prvi skupni duet Jana Plestenjaka in skupine Flirrt prinaša zgodbo o iskrenosti, odnosih, razhodih in pogumu
Prazna postelja bo v živo prvič zazvenela junija v ljubljanskih Križankah. FOTOGRAFIJI: MATIC KREMŽAR
Prazna postelja bo v živo prvič zazvenela junija v ljubljanskih Križankah. FOTOGRAFIJI: MATIC KREMŽAR
Roman Turnšek
 8. 5. 2026 | 07:25
3:12
A+A-

»Bolje prazna je postelja, kot da v njej si dva lažeta.« Tako v novi skladbi Prazna postelja prepevata Jan Plestenjak in Rok Lunaček, frontman skupine Flirrt, ki sta prvič združila moči v skupnem duetu. Glasbenika sta z novo skladbo odprla temo iskrenosti v odnosih, razhodov in poguma za nov začetek, pri tem pa ostala zvesta preprostemu, neposrednemu glasbenemu izrazu.

Sodelovanje med Janom Plestenjakom in skupino Flirrt se je začelo precej spontano. Kot pravi Rok Lunaček, je bil dovolj že en telefonski klic, da je postalo jasno, da bo nastalo nekaj posebnega. »Ko pokliče Jan, ne cincaš. Napisal je nešteto hitov, ki jih pojejo vse generacije. Po toliko letih kariere ustvarjati nove takšne skladbe je milo rečeno neverjetno in veseli smo, da smo lahko del tega mozaika,« je povedal Lunaček.

Rok Lunaček pravi, da pri povabilu Jana Plestenjaka ne cincaš.
Rok Lunaček pravi, da pri povabilu Jana Plestenjaka ne cincaš.

Rezultat sodelovanja je skladba, ki temelji predvsem na čustvih, močni melodiji in iskreni interpretaciji. Refren hitro zasvoji, hkrati pa pesem ohranja izrazito bendovski zvok, ki je že vrsto let prepoznaven podpis skupine Flirrt. Tudi Jan Plestenjak poudarja, da ga pri glasbi še vedno najbolj prepričajo pristnost, dobra zgodba in organski zvok. »Flirrt je izjemen bend, Rok je izjemen avtor. Tudi jaz imam odličen bend in veseli me, ko nastane nekaj, kar ni generično, ampak organsko. Kar bodo ljudje slišali na odru, je enako temu, kar bodo slišali na posnetku,« pravi glasbenik.

Naj vas pesem poboža in odnese tja, kjer so rjuhe tople in objemi iskreni

Skladba je že dobila videospot, ki ga podpisuje režiser Izidor Farič. Za Jana Plestenjaka je to že 58. videospot v karieri, a pravi, da ostaja pristop do vizualne podobe glasbe enako pomemben kot na začetku njegove poti. »Videospot lahko pesem zapakira in jo tudi nadgradi – to je vedno cilj,« poudarja Plestenjak. Tokrat sta se z Rokom Lunačkom odločila za minimalističen pristop; v ospredju ostajata glasba in energija obeh bendov. »Na snemanju smo lahko bili takšni, kot smo tudi na odru. To je bilo eno najlažjih snemanj do zdaj,« razkriva Jan.

Oba glasbenika poudarjata, da je pri pesmi najpomembnejše to, da jo ljudje začutijo. »Na koncu smo vsi tukaj zaradi pesmi. Če jo ljudje začutijo, je naredila svoje,« meni Plestenjak, Lunaček pa dodaja nekoliko bolj poetično misel: »Naj vas pesem poboža in odnese tja, kjer so rjuhe tople in objemi iskreni. Prazna postelja pa naj ostane le odmev preteklosti.«

Nova skladba bo v živo prvič zazvenela 6. junija v ljubljanskih Križankah, kjer Jan Plestenjak pripravlja koncert s simfoničnim orkestrom. Ob njegovih največjih uspešnicah bo občinstvo prvič slišalo tudi Prazno posteljo, ki je že pritegnila precej pozornosti. 

Več iz teme

Jan PlestenjakRok Lunačekslovenska glasbaPrazna postelja
ZADNJE NOVICE
07:30
Bulvar  |  Domači trači
SPLETNI SPOPAD

Pogrom nad znano Slovenko: Naj bo lepo tiho, doma ... (VIDEO)

Njene izjave so izzvale pravi besedni spopad.
8. 5. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Jan Plestenjak in Rok Lunaček združila moči v Prazni postelji (VIDEO)

Prvi skupni duet Jana Plestenjaka in skupine Flirrt prinaša zgodbo o iskrenosti, odnosih, razhodih in pogumu
Roman Turnšek8. 5. 2026 | 07:25
07:22
Novice  |  Slovenija
BRATRANEC OBTOŽENEGA

Razkrivamo, kaj je zdaj s prvoobtoženim v zadevi Šutar – s Sabrijanom Jurkovičem

Zdaj Sabrijan Jurkovič ne živi v romskem naselju Mihovica, po naših podatkih naj bi bil v Kerinovem Grmu.
8. 5. 2026 | 07:22
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRT, KI JE PRETRESLA SLOVENIJO

Po smrti, ki je dvignila na noge tisoče Slovencev: to je Samire, domnevni Šutarjev krvnik, ki gre danes pred sodnika

V petek predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja.
8. 5. 2026 | 07:10
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPRANA VSEH OČITKOV

Prirejali naj bi prometne nesreče, zdaj zastarala celo oprostilna sodba

Zdenku Žinkoviču in Gregorju Krašnji očitali zavarovalniško goljufijo.
Aleksander Brudar8. 5. 2026 | 07:05
06:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Podjetnik uspešno vodi Aluminij: v Hiši daril tudi pokalna lovorika

Izkušnje je športni direktor Robert Koderman nabiral tudi v futsalu.
8. 5. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki