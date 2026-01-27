Jan Plestenjak je po več tednih razkril veliko skrivnost (VIDEO)

V zadnjih tednih je slovenski glasbeni prostor preplavil skrivnosten zvok. Brez imena, brez podpisa, a z močno energijo in sloganom Na polno. Po družbenih omrežjih in med poslušalci so se vrstila ugibanja, kdo stoji za novo skladbo. Sedaj je skrivnost razkrita. Za skladbo se skriva nihče drug kot priljubljeni pevec Jan Plestenjak, ki se tokrat predstavlja v nekoliko drugačni podobi. »Zelo me je zabavalo, ko sem videl znane obraze, ki so se zibali v ritmu, ki res kliče po tem,« strne misli o ugibanjih, ki jih zaradi anonimnosti avtorja ni bilo malo. Jan je zadevo dodatno otežil z disko zvokom, ki zanj ni značilen. »Besedilo je narekovalo ritem in zvok. Od nekdaj sem bil ljubitelj tovrstne glasbe, predvsem ko govorimo o skupinah Chic, Earth, Wind & Fire ali Daft Punk. Sicer pa imam kar nekaj pesmi v tem stilu, in sicer Iz pekla do raja, Soba 102, To leto bo moje in Stara dobra.«

Zakaj se je odločil, da oboževalcem ponudi nekaj novega? »Besede 'greva zdaj na polno, ker nočeva na pol' delujejo kot jasna življenjska odločitev oziroma osebni manifest. Ne maram polovičarstva. Treba je biti pogumen in odločen. Lahko gre za delo ali medsebojne odnose. Lahko gre za doživljanje in opazovanje narave, sveta ali pa intenzivno radovednost. Tudi športniki se zavedajo, da ne bo rezultata, če ne bodo šli 'na polno'!«

V karieri se je večkrat dokazal kot avtor, ki zna ujeti pravi trenutek. FOTO: ARHIV IZVAJALCA

Skladba se na nek način poleg na zrelost, povezanost in trajnost odnosa delno navezuje tudi na njegovo poroko, čeprav ni neposredno izpovedna. »Poroka je pomembna odločitev. Če se zavedaš odgovornosti, ki jo nosi taka zaobljuba, ne moreš izreči teh besed brez globokega prepričanja v sebi,« meni. A kot pravi, bistvo pesmi sploh ni mnenje poslušalcev o njem, njegovih stališčih in izkušnjah. Prav nasprotno. »Moj namen ni, da si poslušalci kar koli mislijo o meni. Želim si, da bi jih pesem zazibala, da bi v besedilu našli sebe ali pa mogoče s temi verzi opisali samo en trenutek.« Nova skladba prinaša duh osemdesetih in čustveno zrelost. »Moj pečat so besedila, melodije in interpretacija. V kakšne zvočne obleke se jih odločim obleči, je odvisno od mojih občutkov, ko pesem nastaja. Vsekakor me ni strah eksperimentirati. To me vedno znova zelo zabava,« še pove priljubljeni pevec.