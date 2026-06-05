Jana Plestenjaka ujeli na skrivni lokaciji, razposajenega kot že dolgo ne (VIDEO)

Jan Plestenjak je tik pred sobotnim koncertom v Križankah v posebnem stanju. Razposajen, nasmejan, zbran in hkrati vidno vznemirjen je na skrivni lokaciji na Gorenjskem s simfoniki pilil zadnje podrobnosti večera, ki bo za mnoge eden glasbenih vrhuncev začetka poletja. Njegov dolgoletni sodelavec Dagi nam je zaupal, da ga že dolgo ni videl tako razpoloženega, Jan pa je ob tem priznal, da je to res dobra napoved. »To je sigurno dobra napoved,« je dejal in dodal, da so Križanke zanj nekaj posebnega. Tam je, kot pravi, v začetku tisočletja naredil prvi veliki prehod v resnega koncertnega izvajalca. »To je tako, kot če bi rekli moj prvi fant. Tega ne pozabiš nikoli,« je slikovito opisal svoj odnos do prizorišča, na katero se zdaj vrača s simfoničnim orkestrom.

Ekskluzivne vsebine iz zakulisja

Slovenske novice bodo v dneh pred koncertom z Janom Plestenjakom pripravljale ekskluzivne vsebine, ki bodo bralcem približale ozadje velikega glasbenega dogodka. Tokrat smo ga ujeli v trenutku, ko se blišč odra še ni začel, ko se pesmi še brusijo in ko glasbenik pred velikim večerom še zadnjič išče pravo mero čustev, zvoka in energije. Jan pravi, da so zanj tri stvari še vedno magične: proces ustvarjanja glasbe, pisanje pesmi in trenutek, ko stoji na odru. V svetu, ki je po njegovih besedah postal preveč obseden z iskanjem pozornosti, on še vedno verjame v preprosto resnico. »Damo srce na dlan in damo svoje pesmi in je to dovolj,« pravi. In dodaja, da mu prav razprodani koncerti kažejo, da je to še vedno dovolj.

Križanke so zanj poseben prostor. Foto: Dejan Javornik

Če bi se kdaj zgodilo, da samo pesmi in srce ne bi bila več dovolj, bi, kot pravi, nehal delati ta posel. A za zdaj je odgovor občinstva jasen: Križanke so razprodane. Kljub desetletjem uspehov in številnim razprodanim turnejam pa Jan še vedno čuti tremo. »Jaz še zmeraj vprašam, koliko je kart. A je dosti ljudi?« priznava. Njegovi menedžerji in bend se mu ob tem, kot pravi, že smejijo, a ta nemir ga spremlja vse življenje. Morda prav zato njegovi koncerti še vedno niso le nastopi, ampak srečanja z občinstvom, pred katerim ne želi odigrati vloge, temveč odpreti nekaj svojega.

Križanke so bile prelomne

Sobotni večer v Križankah bo zato več kot le še en koncert. Plestenjak se vrača na prizorišče, ki ga nosi v spominu kot eno ključnih prelomnic svoje kariere. Tokrat ob njem ne bo le bend, ampak tudi simfonični orkester, ki bo njegovim pesmim dodal novo širino. Na vajah na Gorenjskem je bilo čutiti, da se pripravlja nekaj velikega, a hkrati zelo osebnega. Jan je bil sproščen, skoraj mladostno igriv, a v trenutku, ko je zazvenela glasba, povsem osredotočen. To je obraz glasbenika, ki še vedno verjame, da pesem lahko pove več kot vse objave, naslovi in blišč. In če je njegova razposajenost res napoved za soboto, potem Križanke čaka večer, ki ga občinstvo ne bo hitro pozabilo.