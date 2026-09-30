Janez Kovič v štirih desetletjih zaznamoval naš film

Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo na letošnjem Festivalu slovenskega filma Portorož prejel scenograf in producent Janez Kovič za svoj izjemni prispevek k slovenski kinematografiji. Nagrado mu bodo podelili 13. oktobra na slovesnosti ob odprtju festivala. Kovič je v več kot štirih desetletjih ustvarjanja pomembno zaznamoval slovensko kinematografijo. Posebnost njegove ustvarjalne poti je preplet scenografije in produkcije.

Kot v utemeljitvi poudarja letošnja komisija, je bil hkrati »producent, ki razume filmski prostor do njegove najmanjše vizualne podrobnosti, in scenograf, ki ve, kaj pomeni projekt spraviti na noge v celoti«. Prav ta ustvarjalna sinteza ga uvršča med redke osebnosti slovenskega in širšega regionalnega filmskega prostora, ki so film tako celovito zaznamovale z ustvarjalne in produkcijske strani, so sporočili s festivala. O letošnjem prejemniku nagrade so odločali Jerca Jerič, Urška Kos, Rado Likon, Matjaž Žbontar in Janez Burger.

29. FESTIVAL slovenskega filma Portorož bo od 13. do 18. oktobra.

Kovič je v svoji bogati karieri sodeloval pri več kot 70 filmskih in televizijskih projektih. Ustvarjalno pot je začel kot scenograf v začetku 80. let minulega stoletja, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije.

Pomemben del Kovičevega opusa so trije arhitekturni filmi o Jožetu Plečniku. FOTO: Dokumentacija Dela

Že pri svojem prvem celovečernem projektu, filmu Razseljena osebaiz leta 1982, je opozoril nase z izrazitim občutkom za filmski prostor. Za Pustoto je leta 1982 prejel zlato areno na Filmskem festivalu v Pulju, enako priznanje pa je leta 1990 prejel za scenografijo filma Do konca in naprej. Trikrat je prejel tudi nagrado Metoda Badjure za scenografijo – za filme Nobeno sonce (1984), Hudodelci (1987) in Ječarji (1991) – ter se tako uvrstil med najbolj nagrajene scenografe v zgodovini slovenskega filma. Vzporedno s scenografskim delom je razvijal svojo producentsko pot. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, eno prvih organizacijskih struktur za neodvisno filmsko produkcijo v Jugoslaviji, leta 1994 pa produkcijsko hišo Studio Arkadena, ki je postala pomemben akter slovenskega in regionalnega filmskega prostora.

Trikrat je prejel nagrado Metoda Badjure za scenografijo ter se tako uvrstil med najbolj nagrajene scenografe v zgodovini slovenskega filma.

Produkcijska hiša Studio Arkadena je sodelovala pri projektih, ki so dosegli odmevne mednarodne uspehe. Kratki film (A)torzija Stefana Arsenijevića je leta 2003 na Berlinalu osvojil zlatega medveda za kratki film, bil nominiran za oskarja za najboljši igrani kratki film in prejel evropsko filmsko nagrado. Že prej je bil na Berlinalu nagrajen Hop, Skip Jump (2000) Srdjana Vuletića, ki je prejel tudi vrsto drugih mednarodnih priznanj. Pomemben del Kovičevega opusa so tudi trije arhitekturni filmi o Jožetu Plečniku, nastali med letoma 1991 in 1993 ter nagrajeni na mednarodnem filmskem festivalu v Barceloni. Lani je nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti prejel montažer Janez Bricelj. Letošnji 29. Festival slovenskega filma Portorož bo potekal od 13. do 18. oktobra.

Janez Kovič je v svoji bogati karieri sodeloval pri več kot 70 filmskih in televizijskih projektih. FOTO: Sfc