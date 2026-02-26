Thompson prihaja na Ptuj?! Bo pevec, ki ne skriva simpatij do ustašev, stresel najstarejše slovensko mesto?

Na sobotni konvenciji SDS v Ljubljani je po poročanju Televizije Slovenija odmevala pesem, ki je poslovenjena različica skladbe razvpitega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona, znanega po poveličevanju ustaštva. Pesem Če ne veš, kako rodila se je domovina (...) po melodiji spominja na Thompsonovo Ako ne znaš šta je bilo in obravnava vojno za Slovenijo. Slovenski glasbeniki, ki niso želeli biti imenovani, in Hrvaško društvo skladateljev potrjujejo, da gre za slovensko prepesnitev izvirnika, ki je prilagojena slovenski tematiki.

Primerjajte pesmi in presodite sami

Rad ga posluša

Iz stranke SDS pesmi niso komentirali, predsednik Janez Janša pa je znan kot oboževalec Thompsonove glasbe – lani poleti je na omrežju X objavil fotografijo in videe z njegovega koncerta v Zagrebu, kjer je bilo pol milijona ljudi. Thompson je julija dobil prepoved nastopov v Zagrebu zaradi uporabe ustaških simbolov in gesel. Kljub temu je nedavno nastopil na sprejemu bronastih hrvaških rokometašev, organizacijo koncerta pa je prevzela hrvaška vlada. »Njegovi koncerti, pesmi, simboli, vse je posredno in neposredno povezano z ustaškim gibanjem oziroma totalitarnim režimom, ki je med drugo svetovno vojno izvajal genocidne zločine, tudi nad Slovenci,« opozarja Klemen Lah z lektorata za slovenski jezik na Reki.

Do uredništva Slovenskih novic je prišla informacija, da bi Mestna občina Ptuj lahko gostila hrvaškega pevca Marka Perkovića – Thompsona. Vprašanje, ali ta informacija drži, smo poslali na občino. Takoj ko dobimo odgovor, vam ga posredujemo.