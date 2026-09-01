Januarja 2046 nas čaka še ena pesem pokojne Dolly Parton, »to je resnica«

Glasbena legenda Dolly Parton, ki je prejšnji torek umrla v starosti 80 let, je svojim oboževalcem zapustila neobjavljeno pesem. Posnetek z naslovom My Place in History (Moje mesto v zgodovini, op. p.) čaka v časovni kapsuli, zakopani v njenem tematskem parku Dollywood. Izšel bo šele leta 2046 oziroma na 100. rojstni dan legendarne pevke. Torej 19. januarja 2046.

»To je resnica,« je že leta 2022 dejala v oddaji Jimmyja Fallona Tonight Show. Posnetku je priložila predvajalnik zgoščenk in navodila, kako pesem poslušati. »Če bo kdo od vas še tukaj, ko bodo odprli škatlo, upam, da vam bo moja pesem všeč,« je še dejala. Dva dni po njeni smrti je tiskovni predstavnik tematskega parka Dollywood Wes Ramey načrt pevke potrdil.

Partonova je umrla za rakom v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee. Pogumno se je borila s »kratko bitko« proti bolezni in umrla v onkološkem centru, obkrožena z družino, so sporočili iz organizacije.