Jasna Kuljaj močno presenetila! V tej vlogi je še niste videli

Voditeljica Jasna Kuljaj se prvič podaja v pevske vode. Potem ko jo je Mišo Kontrec mlajši iz skupine Langa izzval k pevskemu sodelovanju, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo iz ideje nastal pravi glasbeni projekt. Jasna je namreč večkrat poudarila, da ni pevka, a je kljub temu sprejela izziv in z Mišem Kontrecem posnela duet. Besedilo je napisala Jasna, za glasbo je poskrbel Kontrec, pri nastajanju pesmi pa so sodelovali v studiu Majk producenta Mihaela Orešarja.

»Pokazala je veliko poguma. Ima posluh, dober občutek za ritem in predvsem iskrenost, ki je pri glasbi zelo pomembna. Ni želela ničesar dokazovati, ampak se je prepustila zgodbi pesmi,« je o njenem pevskem prvencu povedal Kontrec. Dodal je, da je v studio prinesla veliko pozitivne energije in se projekta lotila zelo profesionalno. Jasna pravi, da gre za lahkotno in igrivo skladbo s pozitivnim sporočilom. »To je pesem, ob kateri se ljudje lahko sprostijo, zapojejo in pozabavajo. Želeli smo ustvariti nekaj, kar prinaša dobro voljo,« je pojasnila. Pesem bo kmalu dobila tudi videospot, ki ga bodo posneli s Timijem Krhlankom. Ustvarjalci za zdaj podrobnosti še skrivajo, obljubljajo pa veliko pozitivne energije in nekaj presenečenj.