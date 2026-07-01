Jasna Kuljaj z Lango predstavila Filano papriko

Znana televizijska voditeljica Jasna Kuljaj se je prvič v karieri preizkusila kot pevka. Skupaj s skupino Langa je predstavila skladbo Filana paprika, ki predstavlja njen pevski prvenec, obenem pa tudi nekoliko drugačen glasbeni projekt za priljubljeno zasedbo. Kot pravijo člani skupine Langa, se je vse začelo z izzivom, ki ga je Jasni postavil Mišo Kontrec ml. Ta je ustvaril glasbo, voditeljica pa je napisala besedilo. Iz prvotne ideje se je hitro razvila igriva pesem, ki je navdušila vse sodelujoče in jih prepričala, da jo posnamejo.

»Včasih najlepše glasbene zgodbe nastanejo povsem nepričakovano,« pravijo v skupini Langa, kjer priznavajo, da jih je Jasna prijetno presenetila. Besedilo je namreč napisala v zelo kratkem času, obenem pa se je po njihovih besedah odlično povezalo z melodijo. Čeprav je vajena mikrofonov iz radijskih in televizijskih studiev ter številnih prireditev, je bilo snemanje pesmi zanjo povsem nova izkušnja. Pred mikrofonom je namreč prvič zapela, kar je prineslo tudi nekaj začetne treme. Kljub temu je snemanje potekalo v sproščenem in zabavnem vzdušju, Jasna pa se je izziva lotila z veliko energije in ustvarjalnosti.

Včasih najlepše glasbene zgodbe nastanejo povsem nepričakovano.

Kot je po snemanju povedala članom skupine, jo je bilo sprva nekoliko strah, a je hitro ugotovila, da petje vendarle ni tako strašno, kot si je predstavljala. Končnega izdelka je zelo vesela, sodelovanje pa ji bo ostalo v lepem spominu. Projekt je navdušil tudi člane Lange. Mišo Kontrec ml. in Jože Kontrec sta priznala, da ju je voditeljica presenetila tako z besedilom kot s pripravljenostjo, da stopi iz svoje cone udobja in se preizkusi v povsem novi vlogi.

Ali bo Filana paprika ostala le enkraten glasbeni izziv ali se obeta še kakšno sodelovanje, za zdaj ostaja odprto, tako Jasna kot člani Lange namreč skrivnostno namigujejo, da nikoli ne gre reci nikoli. Ob izidu pesmi so predstavili tudi videospot, ki so ga znova ustvarili v sodelovanju z režiserjem Timijem Krhlankom, s katerim je skupina uspešno sodelovala že pri prejšnjih projektih. Snemanje je potekalo pri Ribiškem domu Zgornje Konjišče, ustvarjalci pa pravijo, da videospot odlično odraža značaj skladbe. »Gre za zmes dobre volje, prijateljstva, humorja in ljubezni do glasbe,« je ob predstavitvi povedal Mišo Kontrec ml. in dodal, da bodo gledalci ob ogledu spota izvedeli tudi, kaj se pravzaprav skriva za nenavadnim naslovom Filana paprika. Podobno kot pri prejšnjem sodelovanju z Martinom Strelom so se tudi tokrat odločili za nekoliko drugačno glasbeno smer od tiste, ki so je njihovi poslušalci najbolj vajeni.