Je to vzrok smrti Gorana Bareta? »Ni hotel k zdravniku«

Goran Bare, eden najbolj znanih hrvaških rock glasbenikov in frontman skupine Majke, je umrl v starosti 62 let. Toliko jih je dopolnil šele 16. avgusta, manj kot dva meseca pozneje ga ni več. »Ko smo izvedeli, da je umrl, nihče od nas ni mogel verjeti. To je bila šokantna novica za vse Baretove oboževalce, kolege in člane njegovega benda, ki so ga že dalj časa prosili, naj gre na temeljit zdravniški pregled, piše Jutarnji list. Znano je, da je imel Bare sploh v zadnjem času hude zdravstvene težave. Tako pred le nekaj tedni ni zmogel niti nastopiti, le prišel je na oder in nekaj minut pozneje so mu morali pomagati z njega. Oboževalci, ki so prišli poslušat Majke v Makarsko, so ga z odra pospremili z aplavzom, vsi so si želeli le, da bo z Baretom vse v redu. To se žal ni zgodilo.

»Ni hotel k zdravniku. Pogosto se je počutil slabo, a je trmasto zavračal kakršno koli pomoč,« so za Jutarnji list povedali njegovi kolegi iz skupine, ki so prepričani, da je Baretu odpovedalo srce, njegov zadnji izvid pregleda z EKG je bil namreč po njihovih besedah slab. »Kljub temu se je še vedno veselil ustvarjanja glasbe, imel je veliko načrtov, vedno je z veseljem hodil na koncerte in napovedoval pesmi za svoj novi album. Oboževal je trenutke samote, čeprav je bil v srečni zvezi. Žal je usoda hotela drugače,« so za omenjeni časnik še povedali člani Majk.

V šoku zaradi nenadne smrti enega najbolj prepoznavnih rockerjev v regiji pa niso le njegovi kolegi iz benda, mnogo glasbenikov, ki so Bareta poznali ali z njim kdaj sodelovali, ne more verjeti, da legendarnega pevca ni več.

»Dragi moj Bare, ali moram res slišati tako žalostno novico? Mislil sem, da boš vse prenesel. Zelo te ima rad, kot si me klical, Grdi Dalmatino. Naj bo tvoja pot k angelom srečna. Poznal sem te v dušo. Moje globoko sožalje družini. Draga moja in plemenita legenda,« se je od Gorana Bare na družabnem omrežju poslovil Mladen Grdović. »Ne vem, kaj naj rečem. To me je res presenetilo. In povsem sem v šoku,« pa je s sledilci delil osiješki raper Kandžija, s katerim je Goran Bare leta 2016 posnel pesem z naslovom Pištolj.

»Vem, zdaj bodo nekateri presenečeni, da me je smrt presenetila glede na njegov življenjski slog, ampak, no, jaz sem verjel, da ne bo tako kmalu umrl, čeprav je sam govoril, da pričakuje, da bo živel do tridesetih let. Živel je dvakrat dlje, ampak žal mi je, da ni živel trikrat dlje. Z njegovim odhodom se zdi, kot da je umrl rock and roll,« je še dodal Kandžija.

»Spomnim se, ko sem mu za petdeseti rojstni dan podaril gramofon. Bil je res vesel, a mi je tudi rekel, da ne bo dočakal dovolj let, da bi poslušal vse plošče, ki jih je želel dati na ta gramofon,« pa se je Goranovih morda preroških besed spomnil Želimir Babogredac, eden najvidnejših hrvaških glasbenih producentov. Prav v njegovem studiu je Goran Bare z Majkami posnel svoj prvenec. »Album je bil končan v le nekaj dneh, ker je bila skupina dobro uigrana. Že takrat je bilo jasno, kako poseben je Bare. Bil je pravi rocker, čudovit pesnik, iskren ... Če bi zaprli oči in ga poslušali, bi imeli vtis, da poslušate vrhunskega tujega blues čarovnika. In zdaj ga ni več. Za seboj pa je pustil ogromen, dragocen opus, in kar se tiče dejstva, da je odšel: veste, življenje se ne meri v letih,« je še dodal Babogredac.

Legendarnemu glasbeniku je nekaj besed namenil tudi njegov dolgoletni psihiater in zaupnik, sicer pa strokovnjak za odvisnosti Slavko Sakoman: »Bil je dober človek. Bare je bil melanholičen človek. Ne morem reči, da je bil depresiven, ampak v sebi je imel žalost. Živel je za svojo glasbo, a ni imel spoštovanja do sebe.«