Jelenov ruk zveni v polki skupine Črna mačka

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Izkušena in priljubljena narodnozabavna in zabavna skupina Črna mačka, ki nastopa v različnih zasedbah, od dua do sedemčlanske skupine, odvisno od dogodka in želje organizatorja, je na radijske postaje in televizije poslala novo polko z naslovom Jelenov ruk.
Kot pravi, je njihova polka verjetno edina, ki obravnava tovrstno spretnost oziroma lovsko veščino. »Klemenšek je bil lani tretji, letos je evropski prvak,« je ponosen nanj njegov sokrajan Čerček. Pri oponašanju jelena je pomembno, da živiš z naravo in jo živiš, pomemben je tudi posluh, saj med nastopom samega sebe ne slišiš,« pravi mladi Krhlanko.
Pomemben je tudi posluh, saj med nastopom samega sebe ne slišiš.
Jelenje rukanje je značilno oglašanje jelena med paritveno sezono (rukanjem), ki običajno poteka od septembra do začetka oktobra. Samec z globokim, donečim glasom na ta način opozarja druge samce, da je območje zasedeno, privablja košute in kaže svojo moč in telesno pripravljenost. Rukanje se sliši kot dolgo, globoko in hripavo rjovenje, ki se začne z nižjim tonom, nato naraste in na koncu postopoma zamre. V mirnih jesenskih večerih se lahko razlega tudi več kilometrov daleč.
Videospot so posneli v Logarski dolini.
Tekmovanja v oponašanju jelenjega rukanja od tekmovalcev zahtevajo, da čim bolj prepričljivo posnemajo različne vrste jelenovega oglašanja. Pri tem uporabljajo svoj glas, pa tudi posebne pripomočke, kot so rogovi, cevi in podobno, različne so tudi tehnike dihanja. Sodniki ocenjujejo predvsem pristnost zvoka, raznolikost različnih jelenovih klicev, ritem in dinamiko ter splošen vtis. Ta tekmovanja so priljubljena med lovci in ljubitelji narave, saj dobro poznavanje jelenovega oglašanja pomaga pri opazovanju divjadi in razumevanju njenega vedenja. V Sloveniji jih organizira Lovska zveza Slovenije, najboljši tekmovalci pa se udeležujejo tudi evropskih prvenstev.