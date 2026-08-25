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Jelenov ruk zveni v polki skupine Črna mačka

Posneli so skladbo z lovsko tematiko, v videospotu nastopa evropski prvak v jelenovem rukanju.
Skupina Črna mačka je posnela skladbo z naslovom Jelenov ruk. FOTO: Arhiv Skupine
Skupina Črna mačka je posnela skladbo z naslovom Jelenov ruk. FOTO: Arhiv Skupine
Mojca Marot
 25. 8. 2026 | 11:25
3:32
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Izkušena in priljubljena narodnozabavna in zabavna skupina Črna mačka, ki nastopa v različnih zasedbah, od dua do sedemčlanske skupine, odvisno od dogodka in želje organizatorja, je na radijske postaje in televizije poslala novo polko z naslovom Jelenov ruk.

Urban Erker in Jani Čerček FOTO: Arhiv Skupine
Urban Erker in Jani Čerček FOTO: Arhiv Skupine
»Inspiracija za pesem z zanimivo lovsko tematiko je bil naš sokrajan, Tadej Klemenšek iz Logarske doline, ki je letos postal evropski prvak v oponašanju jelenjega ruka. Tadej ima pri svojih rosnih 24 letih že veliko uspehov na tem področju in prav veseli smo, da smo prišli na idejo, da bi sodelovali,« pravi Jani Čerček, vodja skupine Črna mačka, ki je za pesem napisal melodijo, medtem ko je besedilo sestavila njegova najstarejša hči Maja Čerček. Najmlajša Deja Čerček je pevka v skupini, katere člani so še Janijev brat Dušan Čerček, Urban Erger, Jože Sadek, občasno pa se jim pridruži tudi Aljoša Jurkošek. Prav vsi so poskrbeli za priredbo, avdioposnetek so posneli pod taktirko izkušenega glasbenika Mika Orešarja v njegovem studiu, videospot pa kar pri Tadeju doma, na čudoviti lokaciji, posestvu Ložekar v Logarski dolini, v hišici Alpske sanje. »Gre za lokacijo s prečudovitimi razgledi, zaradi katerih je bil snemalni dan res popoln. Za videospot je sicer poskrbel Timi Krhlanko, za make up Fani Gajser. Odlično sta se odrezali tudi glavni igralki, domačinki, Nina Špruk in Sara Preprotnik. Veseli smo, da smo skupaj ustvarili zgodbo in videospot, ki dobro predstavlja naše kraje in naše ljudi,« pravi Jani Čerček.

Pomemben posluh

Kot pravi, je njihova polka verjetno edina, ki obravnava tovrstno spretnost oziroma lovsko veščino. »Klemenšek je bil lani tretji, letos je evropski prvak,« je ponosen nanj njegov sokrajan Čerček. Pri oponašanju jelena je pomembno, da živiš z naravo in jo živiš, pomemben je tudi posluh, saj med nastopom samega sebe ne slišiš,« pravi mladi Krhlanko.

Pomemben je tudi posluh, saj med nastopom samega sebe ne slišiš.

Jelenje rukanje je značilno oglašanje jelena med paritveno sezono (rukanjem), ki običajno poteka od septembra do začetka oktobra. Samec z globokim, donečim glasom na ta način opozarja druge samce, da je območje zasedeno, privablja košute in kaže svojo moč in telesno pripravljenost. Rukanje se sliši kot dolgo, globoko in hripavo rjovenje, ki se začne z nižjim tonom, nato naraste in na koncu postopoma zamre. V mirnih jesenskih večerih se lahko razlega tudi več kilometrov daleč.

Videospot so posneli v Logarski dolini.

Tekmovanja v oponašanju jelenjega rukanja od tekmovalcev zahtevajo, da čim bolj prepričljivo posnemajo različne vrste jelenovega oglašanja. Pri tem uporabljajo svoj glas, pa tudi posebne pripomočke, kot so rogovi, cevi in podobno, različne so tudi tehnike dihanja. Sodniki ocenjujejo predvsem pristnost zvoka, raznolikost različnih jelenovih klicev, ritem in dinamiko ter splošen vtis. Ta tekmovanja so priljubljena med lovci in ljubitelji narave, saj dobro poznavanje jelenovega oglašanja pomaga pri opazovanju divjadi in razumevanju njenega vedenja. V Sloveniji jih organizira Lovska zveza Slovenije, najboljši tekmovalci pa se udeležujejo tudi evropskih prvenstev.

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