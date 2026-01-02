Jennifer Lopez sredi koncerta komentirala kritiko: »Če bi ti imel takšno zadnjico, bi ...« (VIDEO)

Pevka Jennifer Lopez se je na koncertu, ki ga je imela ta teden v Las Vegasu, obregnila ob kritiko na spletu v zvezi z njenim oblačenjem. Odgovorila je na vprašanje nekoga, zakaj se ne oblači svojim letom primerno. Slavna pevka je tej kritiki odgovorila zelo samozavestno. Pevka sicer danes šteje 56 let, a marsikdo ji ne bi dal toliko let. Lopezova je sprva burila moško domišljijo zaradi svoje zadnjice, zdaj pa jih navdušuje s tem, da svoja leta tako dobro skriva. Da ima odlično postavo še danes, se zaveda tudi sama, tako da na koncertih še naprej nosi drzna oblačila.

»Zakaj se vedno oblači na tak način? Zakaj se oblači na tak način? Zakaj se ne oblači glede na svoja leta,« je Lopezova na koncertu omenila kritiko, nato pa na vprašanja odgovorila z besedami: »Če bi ti imel takšno zadnjico, bi bil tudi ti nag.« Obiskovalci so njene besede pospremili z navdušenjem. V svojem govoru na koncertu je komentirala tudi nek komentar, »zakaj ona vedno dela slike, vedno se smeji z odprtimi usti.« Nato je s telesom pokazala, kako približno naj bi delala slike. Tudi na tem koncertu je bila sicer slavna pevka oblečena zelo atraktivno. Njena zelena obleka je razkrivala veliko kože, tudi del njene slavne zadnjice.

Dobila več zaročnih prstanov

Jennifer Lopez je sicer že od nekaj zelo zaželena ženska. V življenju je dobila kar šest zaročnih prstanov, in sicer od Ojanija Noea, Chrisa Judda, Seana »Diddyja« Combsa, Alexa Rodrigueza ter dvakrat od Bena Afflecka. Takšnih, ki bi ji želelo natakniti zaročni prstan, pa je po svetu zagotovo še ogromno.