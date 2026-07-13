Prvič sodelovala z uglednim Zborom Srednjenemškega radia Leipzig in navdušila! (FOTO)

Za zadnji abonmajski koncert Simfoničnega orkestra MDR v letošnji sezoni je pripravila zbor za izvedbo znamenite kantate Carmina burana nemškega skladatelja Carla Orffa.

Koncert je potekal v razprodanem Gewandhausu v Leipzigu, eni najpomembnejših evropskih koncertnih dvoran, orkester pa je vodil priznani ameriški dirigent Dennis Russell Davies, ki je od leta 2020 šef dirigent Simfoničnega orkestra MDR. Kot solisti so nastopili sopranistka Sandra Hamaoui, tenorist Levy Sekgapane in baritonist Rafael Fingerlos.

Koncert v razprodanem Gewandhausu je požel odlične kritike in stoječe ovacije. FOTO: ANJA JASKOWSKI

V središču izvedbe sta bila Zbor MDR in Otroški zbor MDR, ki sta s svojo interpretacijo navdušila tako občinstvo kot glasbene kritike. Ti so posebej izpostavili zborovsko izvedbo in zapisali, da je zbor ustvaril mogočen ter izrazno prepričljiv zvočni lok. Že uvodni zbor O Fortuna je občinstvo ganil z monumentalnim, a hkrati globoko človeškim zborovskim zvokom. Kritiki so poudarili tudi, da je bil prav zbor osrednji vokalni protagonist večera ter da je s svojo energijo in izraznostjo pomembno prispeval k navdušenemu sprejemu občinstva in stoječim ovacijam.

Pomemben mednarodni mejnik

Za Jerico Bukovec je bilo sodelovanje z uglednim nemškim zborom pomemben mednarodni mejnik. Dirigentka sodi med vidnejša slovenska imena na področju zborovske glasbe. Diplomirala je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, študij zborovskega dirigiranja pa nadaljevala na Švedskem, kjer je magistrirala na Kraljevi akademiji za glasbo v Stockholmu v razredu priznanega profesorja Andersa Ebyja. V svoji karieri je vodila Komorni zbor Ave ter Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Med letoma 2018 in 2025 je bila tudi stalna gostujoča dirigentka Zbora Slovenske filharmonije, kjer je zbor pripravljala za sodelovanja s številnimi vrhunskimi domačimi in tujimi dirigenti.

V eni najuglednejših evropskih koncertnih dvoran je slovenska dirigentka pustila močan vtis. FOTO: ANJA JASKOWSKI

Sodelovanje z Zborom MDR Leipzig tako predstavlja novo pomembno mednarodno potrditev njenega dela. Uspešna izvedba Orffove Carmine burane v eni najuglednejših evropskih koncertnih dvoran je še en dokaz, da slovenski glasbeni ustvarjalci uspešno soustvarjajo tudi na največjih mednarodnih odrih.