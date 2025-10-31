  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO JE PESEM ZA MIR

Jernej Zoran se je neposredno odzval na dogajanje po svetu (VIDEO)

Jernej Zoran s skladbami rad pokomentira politiko in svet, v katerem živimo.
Izdal bo prvi album v angleščini. FOTO: Jan Poreber
Izdal bo prvi album v angleščini. FOTO: Jan Poreber
Roman Turnšek
 31. 10. 2025 | 06:40
1:54
A+A-

Lani je izdal skladbo Oprostite (to ni moj svet), ki je bila njegov neposredni odziv na koronsko zgodbo, te dni pa bo kakšno rekel tudi o Evropi. Novi singel se namreč imenuje Mirevropa. »Tokrat gre za moj neposredni odziv na dogajanje po svetu, predvsem pa v naši bližini, v zadnjih dveh, treh letih. Vsi govorijo samo še o vojni, Evropa se želi militarizirati. Spomnimo se, kako se je končal zadnji tak poskus pred skoraj devetdesetimi leti! Menim, da je o takih stvareh nujno treba govoriti in opozarjati nanje,« pravi Jernej Zoran.

Nova skladba napoveduje njegov sedmi album. »Bo pa prvi v angleščini, z naslovom Watching the World Go By. Mirevropa se je preprosto zgodila vmes, ker se je morala. Nisem mogel čakati z izdajo, ker to terjajo aktualne geopolitične okoliščine,« razloži. Jernej zadnja leta ustvarja predvsem s tujimi glasbeniki in tudi tokrat ni bilo drugače. Bobne je posnel Američan, bas Poljak, spremljevalne vokale pa Ukrajinec. Tokrat je mikrofon prepustil novomeški rojakinji Tini Gerbec. »S Tino se poznava že zelo dolgo. S svojim izvrstnim rockerskim vokalom je enkratno interpretirala zgodbo, ki se vse bolj in vse bolj neposredno dotika naših vsakdanjih življenj.« Pesem je zmiksal Andrea F., za mastering pa so poskrbeli v nizozemskem studiu Da Goose Mastering. Za videospot je poskrbel Jan Poreber. »To je pesem o neskončni neumnosti in absurdnosti kakršne koli vojne, gospodarjev iz senc, ki slehernike pehajo vanjo, je pesem za mir,« doda. 

Več iz teme

Jernej Zoranglasbanov videonova pesem
ZADNJE NOVICE
06:55
Lifestyle  |  Polet
MOŠKI ŠPORT, KI JE POSTAL ŽENSKI

Začnite dan z udarcem, ne v nasprotnika, temveč v stres, lenobo in slabo voljo

Ženske imajo novo terapijo za dušo: ena ura, 600 kalorij in polno energije.
Miroslav Cvjetičanin31. 10. 2025 | 06:55
06:40
Bulvar  |  Glasba in film
TO JE PESEM ZA MIR

Jernej Zoran se je neposredno odzval na dogajanje po svetu (VIDEO)

Jernej Zoran s skladbami rad pokomentira politiko in svet, v katerem živimo.
Roman Turnšek31. 10. 2025 | 06:40
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRIŠLA KNJIGA

Azra Širovnik po smrti moža odločna: »Nisem človek, ki odneha« (Suzy)

Azra Širovnik je ljubega moža Janeza izgubila pred več kot tremi leti. Njena knjiga pripoveduje njuno zgodbo.
31. 10. 2025 | 06:25
06:02
Bulvar  |  Domači trači
VELIK USPEH

Frizerski čarovnik Aleš iz znanega ljubljanskega salona drugi na svetu

Mojster striženja in barvanja las Aleš Trunkelj je na svetovnem frizerskem tekmovanju International Visionary Award v Milanu osvojil drugo mesto v moški kategoriji.
Anita Krizmanić31. 10. 2025 | 06:02
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Pozor, novembra se pazite teh datumov, nič dobrega ne prinašajo

V določenih dneh se izogibajte pomembnim odločitvam, sporom in finančnim tveganjem.
31. 10. 2025 | 06:00
05:40
Šport  |  Tekme
TENIS

Upokojena zvezdnica Serena je na vrhu, Iga zdaj 2.

V soboto začetek finala sezone WTA. Sereni Williams največ denarnih nagrad.
Siniša Uroševič31. 10. 2025 | 05:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki