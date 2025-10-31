Jernej Zoran se je neposredno odzval na dogajanje po svetu (VIDEO)

Lani je izdal skladbo Oprostite (to ni moj svet), ki je bila njegov neposredni odziv na koronsko zgodbo, te dni pa bo kakšno rekel tudi o Evropi. Novi singel se namreč imenuje Mirevropa. »Tokrat gre za moj neposredni odziv na dogajanje po svetu, predvsem pa v naši bližini, v zadnjih dveh, treh letih. Vsi govorijo samo še o vojni, Evropa se želi militarizirati. Spomnimo se, kako se je končal zadnji tak poskus pred skoraj devetdesetimi leti! Menim, da je o takih stvareh nujno treba govoriti in opozarjati nanje,« pravi Jernej Zoran.

Nova skladba napoveduje njegov sedmi album. »Bo pa prvi v angleščini, z naslovom Watching the World Go By. Mirevropa se je preprosto zgodila vmes, ker se je morala. Nisem mogel čakati z izdajo, ker to terjajo aktualne geopolitične okoliščine,« razloži. Jernej zadnja leta ustvarja predvsem s tujimi glasbeniki in tudi tokrat ni bilo drugače. Bobne je posnel Američan, bas Poljak, spremljevalne vokale pa Ukrajinec. Tokrat je mikrofon prepustil novomeški rojakinji Tini Gerbec. »S Tino se poznava že zelo dolgo. S svojim izvrstnim rockerskim vokalom je enkratno interpretirala zgodbo, ki se vse bolj in vse bolj neposredno dotika naših vsakdanjih življenj.« Pesem je zmiksal Andrea F., za mastering pa so poskrbeli v nizozemskem studiu Da Goose Mastering. Za videospot je poskrbel Jan Poreber. »To je pesem o neskončni neumnosti in absurdnosti kakršne koli vojne, gospodarjev iz senc, ki slehernike pehajo vanjo, je pesem za mir,« doda.