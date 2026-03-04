Jernejev novi album bo precej drugačen

Galerija
Dolenjski glasbenik, avtor in kitarist Jernej Zoran sodi med najplodovitejše domače ustvarjalce svoje generacije. V dobrih štirinajstih letih je izdal sedem studijskih albumov in dva EP-ja, pred kratkim pa je svoji diskografiji dodal novo, pomembno poglavje, album Watching The World Go By. Gre za njegov sedmi samostojni studijski projekt in hkrati prvi, ki je v celoti posnet v angleškem jeziku, kar pomeni tudi izrazitejši korak proti mednarodnemu prostoru.
Album prinaša deset skladb in je rezultat široko zastavljenega mednarodnega sodelovanja z glasbeniki z različnih koncev sveta. Zoran je tudi tokrat podpisan kot avtor vseh besedil, glasbe in aranžmajev, prevzel pa je tudi producentsko vlogo. Kot pojasnjuje, je način dela na daljavo izpopolnil v obdobju pandemije, ko so se številni ustvarjalni procesi preselili na splet. »Tako sem se navadil delovati med korono,« pravi in dodaja, da mu takšen način omogoča večjo svobodo ter dostop do raznolikih glasbenih izrazov. Watching The World Go By je vsebinsko in zvočno raznolik album. Avtor ga opisuje kot hibrid med instrumentalnimi kitarskimi skladbami in pesmimi z gostujočimi vokalisti. Med desetimi skladbami najdemo akustične balade, intimne kantavtorske trenutke in energične rockovske komade, ki temeljijo na prepoznavnem kitarskem izrazu. Zoran je tokrat še izraziteje posegel po akustičnih kitarah, zaradi česar album tu in tam zadiši po t. i. americani.
Med sodelujočimi glasbeniki so bobnar iz Louisiane, dva pevca iz Nashvilla, vokalist iz Ukrajine in pevec iz Južne Afrike, klaviaturistični del pa so prispevali italijanski glasbeniki. »Naključje, ne preferenca,« v šali pripomni in poudarja, da je sodelovanja izbiral predvsem na podlagi občutka in kompatibilnosti z materialom.