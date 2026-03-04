  • Delo d.o.o.
IZDAL ŽE OGROMNO ALBUMOV

Jernejev novi album bo precej drugačen

Jernej Zoran je izdal sedmi album in že razmišlja o osmem.
Sedmi studijski album prinaša hibrid med instrumentalnimi skladbami in pesmimi z gostujočimi vokalisti. FOTO: MATEJA GAŠPERIN
T. J. G.
 4. 3. 2026 | 22:51
3:12
A+A-

Dolenjski glasbenik, avtor in kitarist Jernej Zoran sodi med najplodovitejše domače ustvarjalce svoje generacije. V dobrih štirinajstih letih je izdal sedem studijskih albumov in dva EP-ja, pred kratkim pa je svoji diskografiji dodal novo, pomembno poglavje, album Watching The World Go By. Gre za njegov sedmi samostojni studijski projekt in hkrati prvi, ki je v celoti posnet v angleškem jeziku, kar pomeni tudi izrazitejši korak proti mednarodnemu prostoru.

Album prinaša deset skladb in je rezultat široko zastavljenega mednarodnega sodelovanja z glasbeniki z različnih koncev sveta. Zoran je tudi tokrat podpisan kot avtor vseh besedil, glasbe in aranžmajev, prevzel pa je tudi producentsko vlogo. Kot pojasnjuje, je način dela na daljavo izpopolnil v obdobju pandemije, ko so se številni ustvarjalni procesi preselili na splet. »Tako sem se navadil delovati med korono,« pravi in dodaja, da mu takšen način omogoča večjo svobodo ter dostop do raznolikih glasbenih izrazov. Watching The World Go By je vsebinsko in zvočno raznolik album. Avtor ga opisuje kot hibrid med instrumentalnimi kitarskimi skladbami in pesmimi z gostujočimi vokalisti. Med desetimi skladbami najdemo akustične balade, intimne kantavtorske trenutke in energične rockovske komade, ki temeljijo na prepoznavnem kitarskem izrazu. Zoran je tokrat še izraziteje posegel po akustičnih kitarah, zaradi česar album tu in tam zadiši po t. i. americani.

Sodelovali tuji glasbeniki

Med sodelujočimi glasbeniki so bobnar iz Louisiane, dva pevca iz Nashvilla, vokalist iz Ukrajine in pevec iz Južne Afrike, klaviaturistični del pa so prispevali italijanski glasbeniki. »Naključje, ne preferenca,« v šali pripomni in poudarja, da je sodelovanja izbiral predvsem na podlagi občutka in kompatibilnosti z materialom.

Jernej Zoran ostaja zvest kitari in avtorski iskrenosti. FOTO: MATEJA GAŠPERIN
Album je nastajal daljše obdobje, od januarja 2021 do novembra 2025, pri čemer so nekatere skladbe že prej izšle kot samostojni singli. Ko se je nabralo dovolj vsebinsko povezanega gradiva, se je odločil za izdajo zaokrožene celote. »Sem glasbenik stare šole in verjamem v album kot zaključeno zgodbo,« pravi. Naslov odraža avtorjevo držo opazovalca – nekoga, ki reflektira družbene spremembe, osebne premike in vsakdanje drobce življenja. Album je izšel izključno v digitalni obliki, s poudarkom na pretočnih platformah in digitalnem trženju, kar avtor vidi kot realnost današnjega glasbenega okolja. Ob tem njegov ustvarjalni zagon nikakor ne pojenja. Glasbenik že napoveduje osmi album. Med novoletnimi prazniki je pregledal številne zvočne zapiske in ideje, ki jih je v zadnjem letu beležil na telefon, ter izbral nekaj obetavnih zametkov pesmi, ki jih zdaj postopoma razvija. »Uživam v ustvarjanju, komponiranju in aranžiranju, tako kot uživam na odru. Izbral sem celoten paket, in to je to. Naj traja, dokler bo,« pravi.

