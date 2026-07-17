Jeseni se Zoky vrača na odre

Po daljšem premoru se pevec Zoran Cilenšek - Zoky vrača na glasbene odre. Zoranov nesrečni padec oktobra lani je namreč preprečil vse njegove javne nastope, okrevanje pa ga je prisililo, da se je posveti sebi in svojemu zdravju. S pomočjo fizioterapevtov, delovnih terapevtov v zdravilišču in domačem zdravstvenem domu z ogromno samodiscipline in pomočjo raznih strokovnjakov na področju ortopedije so se mu povrnile moči in volja, da se vrne v svet glasbe in na odre.

»25. septembra bom z glasbenimi prijatelji začel glasbeno turnejo po Sloveniji, ki bo trajala do konca leta. Gre za pomemben mejnik zame, saj bo prvi koncert v moji rodni Litiji prav na dan, ko bom praznoval rojstni dan, obenem pa prvo obletnico poroke,« pravi Zoran Cilenšek, ki se mu bodo na odru pridružili glasbeni prijatelji Božidar Wolfand Wolf, Duško Lokin, Darko Domijan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko ter Zvonimir, s spremljevalno skupino Tornado in povezovalko koncerta Tanjo Vidic Goršak. Novembra bodo gostovali na Vranskem in v Gorišnici, decembra pa v Murski Soboti in Tržiču. »Že pridno vadim in upam na dober odziv oboževalcev in poslušalcev,« pravi pevec, ki že komaj čaka, da bo spet stal na odru.