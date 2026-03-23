  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLASBENI DOGODEK

Jevnico zavzel Jevniški retro džuboks

Na odru so se znova srečale generacije jevniških glasbenikov in obudile spomine na desetletja ustvarjanja.
Del skupine The Drinkers FOTOGRAFIJE: ŠPELA OSTREŽ

Del skupine The Drinkers FOTOGRAFIJE: ŠPELA OSTREŽ

Nastopili so tudi člani skupine Five Dollars band.

Nastopili so tudi člani skupine Five Dollars band.

Skupina Epitaf, s katero je nastopil tudi organizator Jani Jerant.

Skupina Epitaf, s katero je nastopil tudi organizator Jani Jerant.

Del skupine The Drinkers FOTOGRAFIJE: ŠPELA OSTREŽ
Nastopili so tudi člani skupine Five Dollars band.
Skupina Epitaf, s katero je nastopil tudi organizator Jani Jerant.
Mojca Marot
 23. 3. 2026 | 08:25
3:19
A+A-

V Jevnici je bila prav posebna prireditev, ki so jo organizatorji poimenovali Jevniški retro džuboks ali retrospektiva jevniške pop scene med letoma 1970 in 2025. Na njej so predstavili dvanajst glasbenih skupin, od tega smo jih na odru videli točno polovico. »Nekateri od teh niso igrali celo več deset let, pa so vseeno brez zadržkov stopili pred mikrofon in poprijeli za inštrument ter nam pričarali nepozaben večer. To je bila krasna priložnost za srečanje, druženje, spoznavanje novih ljudi ter zabavo,« pove Jani Jerant iz Agencije 19, ki je bil organizator večera.

Na odru so se pojavili člani skupine Zarja, ki je delovala od leta 1973 do 1976. in katere pevka je bila Nuša Kukovica (zdaj Smrekar), sicer pa so bili člani ansambla Janko Kukovica, Milan Mlakar, Slavko Štrumbl in Jernej Kukovica. V glavnem so igrali popularno glasbo 60. in 70. let. Nastopila je tudi vokalno-instrumentalna skupina Epitaf, ki je bila ustavljena v Jevnici leta 1980. Na začetku so v njej nastopali Maja Rus, Danijela Bregar in Jani Jerant, ki so vztrajali do leta 1983, nato pa je Jerant k sodelovanju povabil pevko Vido Košir (zdaj Oražem), flavtistko in pevko Suzano Češarek (zdaj Rožmanec), kitarista in pevca Uroša Novaka ter violinistko Manco Golež. Delovali so do leta 1987 in nastopali po vsej Sloveniji ter republikah nekdanje Jugoslavije.

Punk rockerji Igor Kisovec, Marjan Jereb, Igor Brenčič, Gusti Vrhovec, Roman Tišler in Robert Likar so se poimenovali Zimmer Frei in večinoma koncertirali v Jevnici, Litiji, Celju in drugod. Glasbena skupina Stik je delovala od leta 1988 do leta 1995, njeni člani Mirko Medvešek, Bogdan Gombač, Marjan Končar, Mitja Kralj in Robert Likar so igrali predvsem na plesih in prireditvah, niso pa posneli nobene avtorske pesmi. Zelo aktivna so bili med letoma 1993 in 2017, ko je umrl pevec Sandi Kolenda - Kolija.

Nastopili so tudi člani skupine Five Dollars band.
Nastopili so tudi člani skupine Five Dollars band.

Tokrat so se na odru združili Primož Trebec in Robert Likar iz prvotne zasedbe, pokojnega pevca Sandija je zamenjal njegov sin Domen, bas je namesto Mira Mutvarja igral Kristian Buovski, bobnarja Andreja Žiberta pa je nadomestil Janez Grošelj. V tej zasedbi se skupina znova vrača na odre in jih bomo še lahko videli in slišali. Prav tako se je predstavil Five Dollars band, ki je bil aktiven med letoma 1994 in 2003, ustanovili pa so ga trije prijatelji rocka Gregor Kukavica, Domen Zupančič in Matej Režek, ki sta se jim pridružila še Boris Obolnar in Marko Parkelj. Skupaj s Križarji so prečesali Slovenijo in si odre delili s skupinami, kot so Siddharta, Big Foot Mama, Parni valjak in Plavi orkestar. Tokrat je skupina obudila nepozabne spomine in dokazala, da pravi rock'n'roll nikoli ne zastara. Organizacija tega dogodka je bila izjemno zahtevna, a ga je Jerant, ki je tudi sam nastopil s skupino Epitaf, izpeljal izvrstno. 

Skupina Epitaf, s katero je nastopil tudi organizator Jani Jerant.
Skupina Epitaf, s katero je nastopil tudi organizator Jani Jerant.
 

Več iz teme

JevnicakoncertJevniški retro džuboks
ZADNJE NOVICE
09:03
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Mrtvo prijateljstvo: odnosi se ne končajo vedno s sporom, včasih zbledijo

Spoštujmo, kar je bilo, a sprejmimo, kar je zdaj. Če je odnos prazen, pogovori ne tečejo več, smo po srečanju izčrpani ali odtujeni, to ni nekaj, kar ignoriramo.
23. 3. 2026 | 09:03
09:01
Bulvar  |  Domači trači
PRIHOD PRED SVOBODO

Zakonca Golob sta se takole pripeljala v štab Gibanja Svobode (VIDEO)

Oglejte si prihod predsednika vlade Roberta Goloba in Tine Gaber Golob v štab.
Nina Čakarić23. 3. 2026 | 09:01
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PARASMUČAR

Jerneju Slivniku je čuk Matjaž Končan kot drugi oče (Suzy)

Pretresljiva preizkušnja mu ni vzela poguma in moči, saj se je posvetil športu, pri katerem ga glasno spodbuja tudi čuk Matjaž Končan.
Mojca Marot23. 3. 2026 | 09:00
08:46
Lifestyle  |  Polet
STARO JE NOVO

Voda iz bakrene posode: pozabljena navada, ki jo danes znova odkrivamo. Zaradi teh razlogov jo pije vse več ljudi

Pitje vode iz bakrene posode naj ne bi pomenilo zgolj hidracije.
Miroslav Cvjetičanin23. 3. 2026 | 08:46
08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki