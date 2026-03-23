Jevnico zavzel Jevniški retro džuboks

V Jevnici je bila prav posebna prireditev, ki so jo organizatorji poimenovali Jevniški retro džuboks ali retrospektiva jevniške pop scene med letoma 1970 in 2025. Na njej so predstavili dvanajst glasbenih skupin, od tega smo jih na odru videli točno polovico. »Nekateri od teh niso igrali celo več deset let, pa so vseeno brez zadržkov stopili pred mikrofon in poprijeli za inštrument ter nam pričarali nepozaben večer. To je bila krasna priložnost za srečanje, druženje, spoznavanje novih ljudi ter zabavo,« pove Jani Jerant iz Agencije 19, ki je bil organizator večera.

Na odru so se pojavili člani skupine Zarja, ki je delovala od leta 1973 do 1976. in katere pevka je bila Nuša Kukovica (zdaj Smrekar), sicer pa so bili člani ansambla Janko Kukovica, Milan Mlakar, Slavko Štrumbl in Jernej Kukovica. V glavnem so igrali popularno glasbo 60. in 70. let. Nastopila je tudi vokalno-instrumentalna skupina Epitaf, ki je bila ustavljena v Jevnici leta 1980. Na začetku so v njej nastopali Maja Rus, Danijela Bregar in Jani Jerant, ki so vztrajali do leta 1983, nato pa je Jerant k sodelovanju povabil pevko Vido Košir (zdaj Oražem), flavtistko in pevko Suzano Češarek (zdaj Rožmanec), kitarista in pevca Uroša Novaka ter violinistko Manco Golež. Delovali so do leta 1987 in nastopali po vsej Sloveniji ter republikah nekdanje Jugoslavije.

Punk rockerji Igor Kisovec, Marjan Jereb, Igor Brenčič, Gusti Vrhovec, Roman Tišler in Robert Likar so se poimenovali Zimmer Frei in večinoma koncertirali v Jevnici, Litiji, Celju in drugod. Glasbena skupina Stik je delovala od leta 1988 do leta 1995, njeni člani Mirko Medvešek, Bogdan Gombač, Marjan Končar, Mitja Kralj in Robert Likar so igrali predvsem na plesih in prireditvah, niso pa posneli nobene avtorske pesmi. Zelo aktivna so bili med letoma 1993 in 2017, ko je umrl pevec Sandi Kolenda - Kolija.

Nastopili so tudi člani skupine Five Dollars band.

Tokrat so se na odru združili Primož Trebec in Robert Likar iz prvotne zasedbe, pokojnega pevca Sandija je zamenjal njegov sin Domen, bas je namesto Mira Mutvarja igral Kristian Buovski, bobnarja Andreja Žiberta pa je nadomestil Janez Grošelj. V tej zasedbi se skupina znova vrača na odre in jih bomo še lahko videli in slišali. Prav tako se je predstavil Five Dollars band, ki je bil aktiven med letoma 1994 in 2003, ustanovili pa so ga trije prijatelji rocka Gregor Kukavica, Domen Zupančič in Matej Režek, ki sta se jim pridružila še Boris Obolnar in Marko Parkelj. Skupaj s Križarji so prečesali Slovenijo in si odre delili s skupinami, kot so Siddharta, Big Foot Mama, Parni valjak in Plavi orkestar. Tokrat je skupina obudila nepozabne spomine in dokazala, da pravi rock'n'roll nikoli ne zastara. Organizacija tega dogodka je bila izjemno zahtevna, a ga je Jerant, ki je tudi sam nastopil s skupino Epitaf, izpeljal izvrstno.