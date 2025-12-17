  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMSKI SVET

Jodi Foster presenetila z izjavami: Kruti poklic, ki si ga sama ne bi izbrala

Na filmskem festivalu v Marakešu častna nagrada ameriški igralki Jodie Foster. Z leti in desetletji se je razvila v raznovrstno igralko in režiserko.
Oskarja je dobila za tudi vlogo agentke FBI v filmu Ko jagenjčki umolknejo. FOTO: Press Release

Oskarja je dobila za tudi vlogo agentke FBI v filmu Ko jagenjčki umolknejo. FOTO: Press Release

V otroških igralskih letih jo je spremljala mama. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp

V otroških igralskih letih jo je spremljala mama. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp

Zadnje štiri filme je posnela z režiserkami (na fotografiji z Rebecco Zlotowski, režiserko filma A private life). FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Zadnje štiri filme je posnela z režiserkami (na fotografiji z Rebecco Zlotowski, režiserko filma A private life). FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Oskarja je dobila za tudi vlogo agentke FBI v filmu Ko jagenjčki umolknejo. FOTO: Press Release
V otroških igralskih letih jo je spremljala mama. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp
Zadnje štiri filme je posnela z režiserkami (na fotografiji z Rebecco Zlotowski, režiserko filma A private life). FOTO: Stephane Mahe/Reuters
G. U.
 17. 12. 2025 | 10:28
3:08
A+A-

Na nedavnem filmskem festivalu v Marakešu so častno nagrado podelili ameriški igralki Jodie Foster. Vendar je 63-letnica marsikoga presenetila z izjavami, kako nevaren in krut je igralski poklic, predvsem za mlade, in da si ga sama ne bi izbrala. Še bolj presenetljive so njene izjave zato, ker je pred kamerami od tretjega leta, ko je posnela oglas za sončno kremo Coppertone, leta 1987 pa je za revijo Interwiev povedala, da je kot otrok uživala v igranju. »Nikoli ne bi postala igralka, nisem prava oseba za to. Nisem nekdo, ki bi plesal po mizi in, veste, pel pesmi drugim. Dejansko gre za krut poklic, ki so ga izbrali zame, ko sem bila še mlada, in ne spomnim se, kako sem začela,« je razmišljala skoraj štiri desetletja pozneje.

3 leta je bila stara, ko je posnela oglas za sončno kremo.

V otroških igralskih letih jo je spremljala mama. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp
V otroških igralskih letih jo je spremljala mama. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp

Dodala je, da je bila z njo v otroških igralskih letih mama, danes pa opaža, da ob otroških igralcih ni več staršev, zato pogosto posnamejo preveč filmov in popivajo. »Rada bi poskrbela zanje, ker vem, kako nevarno je to,« je v Maroku potožila igralka. Odkrito istospolno usmerjena igralka je v Marakešu pojasnila, zakaj je zadnje štiri filme posnela z režiserkami. Povedala je, da pred petnajstimi leti ženske niso mogle dobiti velikega filmskega projekta, zdaj pa lahko.

Po oglasu za sončno kremo je v 60. letih 20. stoletja nastopila v še več oglasih in še v istem desetletju presedlala na televizijske serije ter nazadnje filme. Na velikem platnu je zaslovela presenetljivo hitro, ko jo je leta 1975 danes znameniti režiser Martin Scorsese izbral za vlogo mladoletne prostitutke, zaradi katere krene na morilski pohod po propadajočem New Yorku nori vietnamski veteran v podobi Roberta De Nira. Gre seveda za kultnega Taksista (Taxi Driver). Nominirali so ga za štiri oskarje, med njimi (zgodnjo) najstnico Jodie Foster za najboljšo žensko stransko vlogo, a ni dobil nobenega.

Zadnje štiri filme je posnela z režiserkami (na fotografiji z Rebecco Zlotowski, režiserko filma A private life). FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Zadnje štiri filme je posnela z režiserkami (na fotografiji z Rebecco Zlotowski, režiserko filma A private life). FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Z leti in desetletji se je Jodie Foster razvila v raznovrstno igralko in režiserko. Petkrat je bila nominirana za oskarja, dvakrat za stransko in trikrat za glavno žensko vlogo. Dva zlata kipca, za glavno vlogo žrtve skupinskega posilstva v filmu Obtožena (The Accused, 1988) in agentke FBI na lovu za serijskim morilcem, v katerem ji pomaga drug serijski morilec, povrhu še ljudožerec, v filmu Ko jagenjčki obmolknejo (The Silence of the Lambs, 1991), je tudi dobila.

Da je slava lahko neprijetna, je morda najbolj jasno spoznala leta 1981. Takrat je neuravnovešen zalezovalec, da bi naredil vtis nanjo, ustrelil svežega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Predsednik je preživel, atentatorja Johna Hinckleyja pa so izpustili iz psihiatrične bolnišnice leta 2016.

Več iz teme

Jodie FosterfilmHollywoodigralka
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDE INSTAGRAMA

Lucija Harum: nebo je meja (Suzy)

Nova izjemna sila je udarila v slovenski igralski panteon. Od zlobnice do prismuknjenke, vmes pa še cela paleta izraznih vlog, ki jih suvereno upodablja na odrskih deskah in pred kamerami.
17. 12. 2025 | 13:00
12:55
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Sandi iz šova razkril, ali je našel ljubezen svojega življenja! Sta z Mašo par?

Sandi Kojić je brez ovinkarjenja povedal, kaj je bilo v resnici z Mašo Klasinc, Renatino pričo.
17. 12. 2025 | 12:55
12:16
Novice  |  Svet
V SUMLJIVIH OKOLIŠČINAH

V Moskvi umrl predstavnik srbske orožarske družbe, iz pisarn izginili dokumenti

»Pričakujemo odgovor ruskih služb,« je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić.
17. 12. 2025 | 12:16
11:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRCE PARAJOČE

Zadnji zapis priljubljenega vplivneža, preden je storil samomor: »Želim si, da bi te trenutke doživel še enkrat«

Nekaj dni pred smrtjo je objavil video s fotografijami preteklega leta, zapis pa se danes bere še posebej pretresljivo.
17. 12. 2025 | 11:50
11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Skrivnost najboljšega kuhanega vina ni v sestavinah, temveč v pripravi (triki mojstrov)

Kuhano vino po profesionalnem postopku navduši z aromatiko. Sestavine so več ali manj enake, priprava pa je precej bolj premišljena, a ne tudi bolj zahtevna.
Kaja Berlot17. 12. 2025 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Manj priprave, več zabave: 3 ideje za tematsko zabavo, ki jo pripravite brez zapletov

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki