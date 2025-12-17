Jodi Foster presenetila z izjavami: Kruti poklic, ki si ga sama ne bi izbrala

Na nedavnem filmskem festivalu v Marakešu so častno nagrado podelili ameriški igralki Jodie Foster. Vendar je 63-letnica marsikoga presenetila z izjavami, kako nevaren in krut je igralski poklic, predvsem za mlade, in da si ga sama ne bi izbrala. Še bolj presenetljive so njene izjave zato, ker je pred kamerami od tretjega leta, ko je posnela oglas za sončno kremo Coppertone, leta 1987 pa je za revijo Interwiev povedala, da je kot otrok uživala v igranju. »Nikoli ne bi postala igralka, nisem prava oseba za to. Nisem nekdo, ki bi plesal po mizi in, veste, pel pesmi drugim. Dejansko gre za krut poklic, ki so ga izbrali zame, ko sem bila še mlada, in ne spomnim se, kako sem začela,« je razmišljala skoraj štiri desetletja pozneje.

3 leta je bila stara, ko je posnela oglas za sončno kremo.

V otroških igralskih letih jo je spremljala mama. FOTO: Abdel Majid Bziouat/Afp

Dodala je, da je bila z njo v otroških igralskih letih mama, danes pa opaža, da ob otroških igralcih ni več staršev, zato pogosto posnamejo preveč filmov in popivajo. »Rada bi poskrbela zanje, ker vem, kako nevarno je to,« je v Maroku potožila igralka. Odkrito istospolno usmerjena igralka je v Marakešu pojasnila, zakaj je zadnje štiri filme posnela z režiserkami. Povedala je, da pred petnajstimi leti ženske niso mogle dobiti velikega filmskega projekta, zdaj pa lahko.

Po oglasu za sončno kremo je v 60. letih 20. stoletja nastopila v še več oglasih in še v istem desetletju presedlala na televizijske serije ter nazadnje filme. Na velikem platnu je zaslovela presenetljivo hitro, ko jo je leta 1975 danes znameniti režiser Martin Scorsese izbral za vlogo mladoletne prostitutke, zaradi katere krene na morilski pohod po propadajočem New Yorku nori vietnamski veteran v podobi Roberta De Nira. Gre seveda za kultnega Taksista (Taxi Driver). Nominirali so ga za štiri oskarje, med njimi (zgodnjo) najstnico Jodie Foster za najboljšo žensko stransko vlogo, a ni dobil nobenega.

Zadnje štiri filme je posnela z režiserkami (na fotografiji z Rebecco Zlotowski, režiserko filma A private life). FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Z leti in desetletji se je Jodie Foster razvila v raznovrstno igralko in režiserko. Petkrat je bila nominirana za oskarja, dvakrat za stransko in trikrat za glavno žensko vlogo. Dva zlata kipca, za glavno vlogo žrtve skupinskega posilstva v filmu Obtožena (The Accused, 1988) in agentke FBI na lovu za serijskim morilcem, v katerem ji pomaga drug serijski morilec, povrhu še ljudožerec, v filmu Ko jagenjčki obmolknejo (The Silence of the Lambs, 1991), je tudi dobila.

Da je slava lahko neprijetna, je morda najbolj jasno spoznala leta 1981. Takrat je neuravnovešen zalezovalec, da bi naredil vtis nanjo, ustrelil svežega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Predsednik je preživel, atentatorja Johna Hinckleyja pa so izpustili iz psihiatrične bolnišnice leta 2016.