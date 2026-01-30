Jodie Foster ne čuti več potrebe, da bi kar koli dokazovala (FOTO)

Igralka Jodie Foster se po dolgem času vrača na filmska platna z eno svojih najbolj drznih in osebnih vlog. V francoskem filmu Vie privée (Privatno življenje), ki ga je režirala Rebecca Zlotowski, 63-letna Fosterjeva glavno vlogo v celoti odigra v francoskem jeziku – tekoče, hitro in skoraj brez naglasa. Fosterjeva igra Lilian Steiner, ameriško psihiatrinjo, ki živi urejeno in zadržano življenje v Parizu.

V Vie privée (Privatno življenje) je glavno vlogo v celoti odigrala v francoskem jeziku. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Ko njena dolgoletna pacientka nenadoma umre – uradno zaradi samomora –, Lilian ne verjame v preprosto razlago. Prepričana je, da gre za umor, zato se poda v obsesivno zasebno preiskavo. Pri tem ji pomaga bivši mož, oftalmolog Gabriel (Daniel Auteuil), zgodba pa se postopoma prevesi v nenavadno mešanico kriminalke, psihološke drame in skoraj sanjskih prizorov, ki gledalca vodijo celo v pretekla življenja in obdobje nacistične okupacije Pariza.

Snemanje je bilo, kot je povedala igralka za New York Times, zelo zahtevno, saj je imela hude bolečine zaradi poškodbe hrbtenice, čakala jo je tudi operacija kolka. Kljub temu je brez oklevanja prestala dolge snemalne dneve ob Seni v dežju in mrazu, prav tako je speljala naporen urnik, ko je morala delati promocijo filma. »To je moje delo. Um nad snovjo,« je dejala v svojem značilnem, zadržanem slogu.

Vie privée je logičen zaključek njene dolgoletne povezave s francoskim jezikom in francosko kulturo.

Kompleksni liki

Vlogo prostitutke v filmu Taksist je odigrala z 12 leti. FOTO: Promocijsko gradivo

Njena povezanost s Francijo sega v otroštvo. Zaradi matere, zaljubljene v francosko kulturo, se je že zelo zgodaj naučila jezika, obiskovala je francosko gimnazijo v Los Angelesu in kot najstnica navdušila novinarje v Cannesu s tekočo francoščino, ko je predstavljala legendarni film Taksist. Film Vie privée je tako logičen zaključek njene dolgoletne povezave s francoskim jezikom in francosko kulturo, ki jo igralka opisuje kot prostor svobode in zasebnosti – to, kar v Hollywoodu pogosto pogreša. Čeprav so bili odzivi francoskih kritikov na film mešani, so jo skoraj vsi hvalili. Igralka je tudi povedala, da se je v Francijo zaljubila in da bo morda tam posnela svoj film. Po več kot petdesetih letih kariere pa, kot pravi sama, ne čuti več potrebe, da bi kar koli dokazovala – temveč si želi le še raziskovati nove plasti sebe.

V svoji karieri je igrala res različne like: otroško prostitutko, svojeglavo najstnico, posiljeno dekle, bila je astronavtka, ki naveže stik z vesoljci, agentka FBI, mama genialnega otroka, divja ženska v gozdu, žena, ki z možem komunicira prek lutke bobra ... Nikoli ni igrala ljubke punčke, punce kakega fanta, v izziv so ji kompleksni liki. »Vedno sem bila drzna in ni me bilo strah tvegati pri izbiri vlog. Lik mora biti avtentičen,« je prepričana.

V prizoru iz filma Ko jagenjčki obmolknejo FOTO: Promocijsko gradivo