John Travolta prihaja v Cannes kot režiser, zgodbo je napisal sam

Ameriški filmski igralec John Travolta se je preizkusil v vlogi režiserja. Dvainsedemdesetletni zvezdnik je režiral film Propeller One-Way Night Coach, ki je nastal po njegovi knjigi z istim naslovom. Svetovno premiero bo imel maja na 79. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu. Kot piše na spletni strani filmskega festivala, gre za filmsko priredbo Travoltove knjige Propeller One-Way Night Coach iz leta 1997, ki jo je Travolta napisal za svojega sina in pripoveduje zgodbo o fantu in njegovi materi, ki se odpravita na letalski polet. K pisanju knjige, ki so jo navdihnili spomini iz otroštva, je Travolto vodila njegova strast do letalstva. V filmu se mladi navdušenec nad letali Jeff, ki ga igra Clark Shotwell, in njegova mama, ki jo je upodobila Kelly Eviston-Quinnett, odpravita na enosmerno odisejado v Hollywood, ki preprost polet spremeni v potovanje življenja. Med igralsko zasedbo je tudi Travoltova hči Ella Bleu v vlogi stevardese.

Travolta se je z letalstvom začel ukvarjati v najstniških letih, svojo prvo pilotsko licenco je dobil pri 22 letih. Usposobljen je za pilotiranje boeinga 707, 737 in 747, bil pa je tudi prvi zasebni pilot, ki je pilotiral airbus A380. Dvakrat je pilotiral celo pred kamero: v filmih Glej, kdo se oglaša (1989) in Zlomljena puščica (1996). Po svetovni premieri na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu (od 12. do 23. maja) bo film na pretočni storitvi Apple TV na ogled od 29. maja.

Tako dobro kot pred kamerami se znajde tudi v pilotski kabini. FOTO: Osebni Arhiv

Travolta je stari znanec Cannesa: Šund (Pulp Fiction, 1994) režiserja, v katerem je igral morilca Vincenta Vego, je leta 1994 osvojil zlato palmo. Leta 1997 se je nato v tekmovalnem programu festivala predstavil v filmu Tako je ljubka (She's So Lovely), 1998. pa z dramo Prave barve (Primary Colors) zunaj tekmovalnega programa. Travolta se je v svetu filma uveljavil z vlogo Tonyja Manera v filmu Vročica sobotne noči iz leta 1977, ki ga je režiral, velik uspeh je leto kasneje doživel tudi muzikal Briljantina režiserja(soigralka je bila), ki temelji na istoimenskem gledališkem muzikaluiniz leta 1971. Komercialen uspeh je bil film Glej, kdo se oglaša (Look Who's Talking, 1989), uspešen pa tudi Lak za lase (Hairspray, 2007).

Tako kot v karieri je Travolta doživel tudi osebne tragedije. Največji udarec je bila izguba sina Jetta leta 2009, kar je igralec pozneje opisal kot najtežje obdobje v svojem življenju. Za nekaj časa se je umaknil iz javnosti ter se posvetil družini in okrevanju. Po smrti žene Kelly Preston, ki je leta 2020 izgubila boj s hudo boleznijo, je odkrito govoril o bolečini in pomenu povezanosti z otroki.

V Briljantini je zaigral z zdaj že pokojno Olivio Newton-John. FOTO: Ifa Film

Uveljavil se je z vlogo Tonyja Manera v filmu Vročica sobotne noči iz leta 1977. FOTO: Reuters