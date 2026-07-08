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HOLLYWOODSKI VAMPIRJI

Johnny Depp, Alice Cooper in Joe Perry jeseni prihajajo v Pulj

Zvezdniški projekt je znan po energičnih koncertih.
Alice Cooper je srce in glas skupine. FOTO: Reuters

Alice Cooper je srce in glas skupine. FOTO: Reuters

Čeprav ga svet najbolje pozna po filmskih vlogah, je Depp strasten kitarist. FOTO: Reuters

Čeprav ga svet najbolje pozna po filmskih vlogah, je Depp strasten kitarist. FOTO: Reuters

Eden najbolj intrigantnih rockovskih projektov današnjega časa, Hollywood Vampires, se po treh letih premora vrača na svetovne odre. FOTO: Sebastien Salom-gomis/AFP

Eden najbolj intrigantnih rockovskih projektov današnjega časa, Hollywood Vampires, se po treh letih premora vrača na svetovne odre. FOTO: Sebastien Salom-gomis/AFP

Alice Cooper je srce in glas skupine. FOTO: Reuters
Čeprav ga svet najbolje pozna po filmskih vlogah, je Depp strasten kitarist. FOTO: Reuters
Eden najbolj intrigantnih rockovskih projektov današnjega časa, Hollywood Vampires, se po treh letih premora vrača na svetovne odre. FOTO: Sebastien Salom-gomis/AFP
I. R.
 8. 7. 2026 | 22:40
3:08
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Hollywood Vampires, superzvezdniška rockovska skupina, katere jedro sestavljajo pevec Alice Cooper, kitarist skupine Aerosmith Joe Perry in hollywoodski zvezdnik s filmskih platen Johnny Depp, bo jeseni nastopila v naši bližini. V puljski Areni gostujejo 3. septembra. Na britanskem delu turneje bodo kot predskupina zaigrali Jesus and Mary Chain in The Damned, za Pulj pa podatkov o morebitni predskupini ni. Čeprav je skupina razmeroma mlada, jo sestavljajo glasbeniki z dolgo kilometrino. Alice Cooper je leta 2012 združil moči z Joejem Perryjem in piratom s Karibov Deppom, igralcem, a velikim ljubiteljem rocka, da bi ustanovil skupino, ki bi počastila legende rocka in ustvarila glasbo, ki spoštuje klasike ter hkrati prinaša sodoben pridih.

Čeprav je skupina razmeroma mlada, jo sestavljajo glasbeniki z dolgo kilometrino.

Pogosto sodelujejo z različnimi glasbeniki; na tokratni koncertni turneji se jim je pridružil stalni kitarist Tommy Henriksen. Na zadnji turneji skupine leta 2023 pa so koncertno postavo dopolnjevali bobnar Glen Sobel, basist Chris Wyse in kitarist/klaviaturist Buck Johnson. Med spremljevalnimi glasbeniki, ki gostujejo na turnejah ali so z njimi že sodelovali, so Duff McKagan in Matt Sorum, znana iz zasedbe Guns N' Roses, pa tudi Robert DeLeo iz skupine Stone Temple Pilots.

Ideja za Hollywood Vampires izhaja iz slovitega kluba Rainbow Bar iz 70. let prejšnjega stoletja v Los Angelesu, kjer so se zbirali glasbeniki in prijatelji, kot so Cooper, John Lennon, Ringo Starr, Micky Dolenz, Harry Nilsson in Keith Moon. Klub je bil znan po ekstravagantnih zabavah in divjih nočeh. Poslanstvo prvotnih Hollywood Vampires je bilo piti, dokler nihče več ne bi mogel stati; to se je dogajalo na vrhuncu Cooperjevega opijanja v 70. letih. Skupina je izdala dva studijska albuma, na katerih kot gosti sodelujejo Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey in Christopher Lee.

Hollywood Vampires so znani po svoji mešanici rocka, hard rocka in glam rocka z močno nostalgično noto.

Njihov debitantski album Hollywood Vampires (2015) vsebuje kombinacijo priredb slavnih rockovskih klasik in nekaj izvirnih skladb, kar je oboževalce navdušilo s spoštovanjem do preteklosti in hkrati svežim pristopom. Album prinaša številne priredbe del legend, kot so David Bowie, Jim Morrison in Led Zeppelin. Skupina tako ohranja spomin na glasbene ikone in jih predstavlja mlajšim generacijam. Leta 2019 so izdali album Rise, na katerem je večina avtorskih sklad z izjemo predelave pesmi Johnnyja Thundersa, Jima Carrolla in Bowieja. Leta 2023 so izdali koncertni album Live in Rio. Znani so po svojih energičnih koncertih, ki so pogosto polni teatralnosti, ekstravagantnih kostumov in spontanih nastopov. Redno nastopajo na festivalih, posebnih prireditvah in humanitarnih koncertih.

Eden najbolj intrigantnih rockovskih projektov današnjega časa, Hollywood Vampires, se po treh letih premora vrača na svetovne odre. FOTO: Sebastien Salom-gomis/AFP
Eden najbolj intrigantnih rockovskih projektov današnjega časa, Hollywood Vampires, se po treh letih premora vrača na svetovne odre. FOTO: Sebastien Salom-gomis/AFP

Čeprav ga svet najbolje pozna po filmskih vlogah, je Depp strasten kitarist. FOTO: Reuters
Čeprav ga svet najbolje pozna po filmskih vlogah, je Depp strasten kitarist. FOTO: Reuters

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