Joker Out pred največjim spektaklom: »To ne bo le koncert, ampak izkušnja«

Slovenski bend Joker Out je v desetih letih prehodil pot, o kateri večina lahko le sanja. Od klubskih odrov do razprodanih dvoran in preboja čez meje, kjer njihove pesmi v slovenščini poje tudi občinstvo zunaj države. Zdaj so tik pred novim vrhuncem, projektom Karneval, ki ga pripravljajo že več kot leto dni in ki za 20. junija napoveduje največji koncert njihove kariere. Kako nastaja takšen spektakel, kaj se skriva za odrom in kam jih pelje naslednje desetletje?

Deset let Joker Out, Karneval in največji koncert vaše kariere. Pred vami sta še dva meseca priprav. Ste že v tisti resni, skoraj obsesivni fazi ali je še prostor za ležernost?

Karneval gradimo že več kot leto dni in nas je res posrkal. Kar naenkrat postanejo ključni detajli, o katerih prej sploh ne razmišljaš – od tehničnih prehodov do malenkosti, ki jih publika morda niti ne opazi, a na koncu naredijo razliko med dobrim koncertom in nečim, kar si zapomniš. Si pa še vedno damo dihati. Zato se lotimo tudi drugih projektov, kot je podcast, ali pa damo priložnost mladim bendom, da z nami stopijo na oder.

Joker Out so najbolj sveža izvozna slovenska glasbena atrakcija. FOTO: Dean Grainger

Pravkar ste zagnali lasten Joker Out Podcast, v katerem razkrivate tudi doslej manj znane plati benda – kaj vas je spodbudilo k temu in kaj lahko poslušalci pričakujejo?

Radi odpiramo kanale, kjer lahko stvari povemo drugače kot skozi glasbo. Podcast omogoča bolj direkten stik in več prostora za pogovor. Gostili smo ljudi, ki jih imamo radi, in res smo uživali. En pogovor z Martinom (Jurkovičem, bivši basist, op.a.) je trajal tri ure, ker sploh nismo vedeli, kaj izrezati. Skočir (Grega, Big foot mama) pa je celo zarapal še neobjavljen komad.

Iz klubskega benda ste zrasli v eno največjih glasbenih zgodb pri nas. Kako doživljate zvezdništvo?

Mi smo precej isti kot prej. Vsak ima svoj krog ljudi, kamor se vrača, in tam stvari hitro dobijo realne dimenzije. To je verjetno najpomembnejše. Mogoče je najtežji del to, da si ves čas v pogonu in da se stvari hitro menjajo. A hkrati imaš privilegij, da delaš to, kar imaš rad. Na koncu dneva si še vedno ti in greš domov kot vsak drug.

Joker Out Podcast: kdo vse bo gost? V jubilejni seriji so Joker Out gostili nekdanjega basista Martina Jurkoviča, glasbeni legendi Tomija Megliča in Gregorja Skočirja, producenta Žareta Paka, v prihodnjih epizodah pa bomo lahko slišali še starše članov skupine ter glasbene kolege, med njimi Štrasa in Masayah. Podcast prinaša osebne zgodbe, spomine na začetke in bolj intimen pogled v desetletje benda.

Karneval bo celodnevni dogodek. Kaj vse bodo obiskovalci lahko doživeli?

Dogajanje se bo začelo že ob 15. uri, saj želimo, da ljudje pridejo že prej in doživijo cel dan. Glasbeni del se bo začel ob 18. uri – najprej bo predskupina, nato Käärijä, potem naš koncert, kjer se nam bo pridružil tudi Devito.

Čez dan pa bomo pripravili pravi karnevalski svet. To delamo skupaj s cirkusom Fuskabo in veliko ekipo, več kot 300 ljudi. Akrobacije, šovi, delavnice … Ideja je, da to ni samo koncert, ampak izkušnja, ki se gradi čez cel dan. In prvič lahko povemo – pripravljamo tudi novo glasbo. Nekatere pesmi bodo prvič zazvenele prav tam.

Kljub velikim odrom ostajajo prizemljeni: zvezdništvo doživljajo kot privilegij, a doma so še vedno isti kot nekoč. FOTO: Vita Orehek

Dejali ste, da s Karnevalom želite ustvariti dogodek, kjer bo množica dihala kot eno. Se da to sploh načrtovati?

Lahko pripraviš okvir – veš, kdaj se kaj zgodi, kakšen je tok koncerta, kakšna je dramaturgija in vizualni del. Ampak tisti trenutek, ko se vse poveže, ni čisto v tvoji kontroli. In ravno to je čar. Mi gradimo proti temu občutku, a na koncu je vse odvisno od ljudi. Če publika to začuti in vrne nazaj, nastane nekaj, kar je težko opisati. In prav zato vse to delamo.

Prostor na Kardeljevi ploščadi lahko sprejme več kot 20.000 obiskovalcev, a organizatorji zagotavljajo, da bo dogodek varnostno ustrezno urejen, prizorišče pa bo primerno ograjeno. Vstop bo mogoč izključno z veljavno vstopnico. O dodatnih podrobnostih bodo obiskovalce sproti obveščali tudi prek družbenih omrežij. Kot še poudarjajo, prodaja vstopnic že zdaj kaže izjemno zanimanje – Stožice bi bile po njihovih besedah že razprodane.

Na oder boste ob tej posebni obletnici povabili tudi predskupino, ki ste jo iskali z javnim pozivom. Med 54 prijavljenimi bendi ste izbrali 10 finalistov, dva bodo s spletno anketo izbrali poslušalci, končno odločitev o zmagovalcu pa boste sprejeli sami. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da ob tako velikem jubileju prostor namenite tudi novim izvajalcem?

Tudi mi smo bili nekoč predskupina in vemo, kako pomembne so te priložnosti. Pri bendih nas zanima iskrenost in energija. Da imajo svojo zgodbo in verjamejo v to, kar delajo. Žanr ni tako pomemben – bolj to, ali te nekaj zadane. Prijav je bilo več kot 50, zdaj imamo 10 finalistov in izbira ni enostavna. Je pa lepo videti, da scena živi.

Kako si predstavljate naslednje desetletje skupine Joker Out?

Če pogledamo nazaj, se je veliko zgodilo organsko, brez velikih načrtov. Verjetno bo tudi naprej tako. Seveda si želiš igrati pred čim več ljudmi, ampak pomembnejši od številk je občutek, da to, kar delaš, pride do ljudi. To je tisto, kar šteje.