Joker Out vabijo na Potujoči karneval

Skupina Joker Out bo spektakel, s katerim je junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani praznovala desetletje delovanja, jeseni popeljala še po Sloveniji. Fantje napovedujejo dvoransko miniturnejo Potujoči karneval, s katero želijo energijo velikega jubilejnega šova prenesti tudi v druga mesta. Za zdaj sta potrjena koncerta 17. oktobra v Kranju in 5. decembra v Mariboru, obeta pa se še nekaj dodatnih postankov.

»Kot smo namignili že takoj po praznovanju desetletnice na Kardeljevi ploščadi, bomo spektakularni šov s Karnevala v prilagojeni dvoranski obliki popeljali v še nekaj drugih krajev po Sloveniji,« so napovedali člani skupine. Obiskovalcev ne čaka zgolj klasičen koncert, ampak tudi del vizualnega in odrskega sveta, ki so ga predstavili v Ljubljani. Na pot z njimi se odpravljajo tudi artisti Cirkusa Fuskabo, s katerimi želijo poustvariti karnevalsko vzdušje in občutek velikega spektakla. »Ti koncerti so zadnja priložnost, da doživite naš karnevalski program v živo, saj s koncem leta to zgodbo, vsaj v Sloveniji, zaključujemo,« so še dodali jokerji.

Za skupino je sicer nekoliko mirnejše poletje. Po večjih koncertih doma in v regiji so si fantje po dolgem obdobju priprav na jubilejni šov vzeli nekaj časa za počitek. Kljub temu niso povsem mirovali, saj so že začeli pisati in snemati nove pesmi ter pripravljati načrte za prihodnje leto. Da bi oboževalcem skrajšali čakanje do jesenskih koncertov, so začeli objavljati koncertne posnetke s Kardeljeve ploščadi. Najprej so predstavili Novi val, nato aktualni singel Odsevi sonca in skladbo Bele sanje, zdaj pa so objavili še koncertno izvedbo velike uspešnice Carpe Diem.

Potujoči karneval bo ohranil tudi del spektakularne odrske podobe. FOTO: VITA OREHEK

Potujoči karneval bo hkrati nadaljevanje praznovanja prvega desetletja skupine in zaključek enega njihovih večjih koncertnih projektov. Joker Out bodo nato karnevalsko poglavje vsaj za nekaj časa zaprli ter se še bolj posvetili novi glasbi in projektom, ki jih pripravljajo za prihodnje leto.