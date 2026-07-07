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OPERA ROCKSTAR

Jure Počkaj začenja prvo slovensko turnejo

Z edinstvenim projektom združuje opero in rock.
Na odru se prepletajo mogočni operni vokali, rockovska energija in sodobna koncertna produkcija. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na odru se prepletajo mogočni operni vokali, rockovska energija in sodobna koncertna produkcija. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na odru briše meje med opero in rockom. FOTO: DAMIJAN SIMčič

Na odru briše meje med opero in rockom. FOTO: DAMIJAN SIMčič

Z novo turnejo bo obiskal več slovenskih mest, nastopil pa bo tudi na Hrvaškem. FOTO: OSEBNI ARHIV

Z novo turnejo bo obiskal več slovenskih mest, nastopil pa bo tudi na Hrvaškem. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na odru se prepletajo mogočni operni vokali, rockovska energija in sodobna koncertna produkcija. FOTO: OSEBNI ARHIV
Na odru briše meje med opero in rockom. FOTO: DAMIJAN SIMčič
Z novo turnejo bo obiskal več slovenskih mest, nastopil pa bo tudi na Hrvaškem. FOTO: OSEBNI ARHIV
Roman Turnšek
 7. 7. 2026 | 13:45
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Po uspešnem nastopu v angleškem Birminghamu, mestu, ki velja za zibelko heavy metala, operni baritonist Jure Počkaj začenja svojo prvo slovensko turnejo Opera Rockstar. Projekt, ki združuje operno petje, energijo rocka in sodobno koncertno produkcijo, bo v prihodnjih tednih obiskal več slovenskih mest, ustavil pa se bo tudi na Hrvaškem. Pomemben mejnik v njegovi karieri je bil nastop v Birminghamu, kjer je z angleškim orkestrom sodeloval na posebnem koncertu v spomin na Ozzyja Osbourna, eno največjih ikon svetovne rockovske in metalne glasbe. Kot pravi Počkaj, mu je nastop potrdil, da lahko Opera Rockstar nagovarja občinstvo tudi zunaj slovenskih meja.

Ne želim biti Freddie Mercury ali kdor koli drug. Želim biti Jure Počkaj.

Naslednja postaja turneje bo danes na Celjskem gradu, kjer se bodo prepletali mogočni operni vokali, električne kitare in energija rockovskega benda. »Ne gre za poskus združevanja žanrov zaradi učinka, ampak za iskanje skupnega jezika med dvema glasbenima svetovoma, ki sta si bližje, kot se zdi na prvi pogled. Tako opera kot rock temeljita na emociji, moči interpretacije in sposobnosti, da občinstvo za nekaj trenutkov odneseta iz vsakdana. Ne želim biti Freddie Mercury ali kdor koli drug. Želim biti Jure Počkaj. Opera Rockstar ni imitacija, ampak naš lastni izraz. Naš zvok. Naša zgodba,« poudarja.

Brez žanrskih meja

Tik pred začetkom turneje je Počkaj nastopil na Piccolo Opera Festivalu v Vili Vipolže, kjer je v predstavi Sempre libera, nastali po Verdijevi La traviati, upodobil Giorgia Germonta. Gre za eno najzahtevnejših baritonskih vlog italijanskega opernega repertoarja. »Ta vloga je napisana za moj glas. Odkar sem postal oče, jo razumem povsem drugače. Odnos med očetom in sinom danes doživljam veliko bolj osebno, zato lahko vlogo odigram in odpojem veliko bolj iskreno,« pravi pevec.

Opera Rockstar ni imitacija, ampak naš lasten izraz. Naš zvok. Naša zgodba.

Če na opernem odru ostaja zvest tradiciji, mu Opera Rockstar omogoča več ustvarjalne svobode. »Rock koncert mora biti spontan. Vsak večer je drugačen. Poslušamo drug drugega in poslušamo občinstvo. Prav ta svoboda ustvarja energijo, ki je opera sama po sebi ne dopušča,« dodaja. Na koncertu na Celjskem gradu se mu bo pridružila tudi pevka Ninnay, prejemnica nagrade Danila Kocjančiča za najobetavnejšo izvajalko festivala Melodije morja in sonca. Njun skupni nastop bo še en dokaz, da kakovostna glasba presega žanrske meje in lahko na istem odru poveže opero, rock in sodoben koncertni spektakel.

Na odru briše meje med opero in rockom. FOTO: DAMIJAN SIMčič
Na odru briše meje med opero in rockom. FOTO: DAMIJAN SIMčič

Z novo turnejo bo obiskal več slovenskih mest, nastopil pa bo tudi na Hrvaškem. FOTO: OSEBNI ARHIV
Z novo turnejo bo obiskal več slovenskih mest, nastopil pa bo tudi na Hrvaškem. FOTO: OSEBNI ARHIV

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