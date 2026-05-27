Južnokorejska fantovska zasedba slavila na podelitvi ameriških glasbenih nagrad

Južnokorejska fantovska skupina BTS je na podelitvi ameriških glasbenih nagrad (American Music Awards) prejela glavno nagrado za izvajalca leta. Sedemčlanska zasedba je na ponedeljkovi prireditvi v Las Vegasu prejela tudi nagrado za pesem poletja za skladbo Swim. Nagrado za album leta je prejela glasbenica Sabrina Carpenter za album Man's Best Friend.

Številne nagrade

Nagrada za izvajalca leta velja za glavno nagrado slovesnosti in je ena od številnih nagrad, ki so jih v zadnjih letih prejeli tako imenovani kralji K-popa. Po vrnitvi s skoraj štiriletnega premora so trenutno na svetovni turneji, katere vrednost je ocenjena na milijardo dolarjev, poročanje britanskega BBC povzema STA. Zmagovalna zasedba je v kategoriji za izvajalca leta med drugim premagala glasbenike Taylor Swift, Justina Bieberja, Bruna Marsa, Bad Bunnyja, Harryja Stylesa in Kendricka Lamarja, v kategoriji za skladbo poletja pa Stylesa in Swiftovo, Noaha Kahana, Alexa Warrena, SOMBR in PinkPantheress. Prejeli so tudi nagrado v kategoriji za moškega K-pop izvajalca.

Prireditev je potekala v Las Vegasu. FOTO: Ethan Miller Getty Images Via Afp

Dekliška skupina iz Los Angelesa Katseye je prejela naziv za novega izvajalca leta, skladba Golden iz animirane uspešnice K-Pop Demon Hunters pa je bila razglašena za skladbo leta. Najboljši pop izvajalec leta je postal Bieber, najboljša pop izvajalka leta pa Carpenterjeva. Med nominiranimi so bili tudi Warren, Benson Boone, Ed Sheeran in Styles ter Lady Gaga, Olivia Dean, Tate McRae in Swiftova.

Za najboljše glasbeno sodelovanje leta so nagradili glasbenici PinkPantheress in Zaro Larsson za skladbo Stateside, podelili so tudi nagrado za turnejo leta, ki jo je prejela Shakira za Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Nagrado za najboljši glasbeni videospot je prejela zasedba Katseye za skladbo Gnarly.

V drugih kategorijah so slavili glasbeniki Megan Moroney, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Cardi B, SZA, Leon Thomas, Twenty One Pilots, David Guetta, Tyla, Noah Kahan in SOMBR.

Medtem ko nominirance na podelitvi ameriških glasbenih nagrad izberejo na podlagi njihove komercialne uspešnosti, so zmagovalci izbrani z glasovanjem javnosti, še piše STA. Glasove je mogoče oddati prek uradne spletne strani ameriških glasbenih nagrad in družbenih medijev.