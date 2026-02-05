K-pop fenomen Stray Kids oboževalcem ponujajo sedež v prvi vrsti

Od danes je na sporedu kinematografov glasbeni dokumentarni film z naslovom Stray Kids: Doživetje DominATE (Stray Kids: The dominATE Experience), v katerem nastopa svetovno znana K-pop skupina Stray Kids. K-pop, korejski pop, je glasbena zvrst, ki vključuje veliko stilov, vključno z različnimi zvrstmi plesne glasbe, elektropopom, hip hopom in sodobnim ritmom ter bluesom – že leta s svetlobno hitrostjo pridobiva privržence povsod po svetu, predvsem po zaslugi skupin, kot so fantovski BTS, Seventeen, Stray Kids in dekliški Blackpink. Skupina Stray Kids, pogosto okrajšana SKZ, je južnokorejska fantovska skupina, ki jo je leta 2017 ustanovila založba JYP Entertainment. Šteje osem članov: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin in I. N. Skupina svoje posnetke večinoma producira sama – glavna produkcijska ekipa se imenuje 3Racha in jo sestavljajo Bang Chan, Changbin in Han, preostali člani pa pogosto sodelujejo pri pisanju pesmi. Skupina je v skoraj osmih letih delovanja zrasla v eno največjih na tem področju.

K-pop ni samo glasba, je subkultura, ki je priljubljena med mladimi po vsem svetu.

Od svojega uradnega prvenca 25. marca 2018 so očarali svetovno občinstvo s svojo mešanico močnega vokala, dinamičnega rapa in inovativne koreografije. Njihova predana skupina oboževalcev STAY občuduje njihov praktični pristop h glasbi, od pisanja pesmi do produkcije. Večji del leta 2025 so fantje po vsem svetu polnili stadione, zdaj pa v kinematografe privabljajo oboževalce s svojim koncertnim filmom, ki združuje posnetke z njihovega nastopa v Los Angelesu na stadionu SoFi ter v zakulisju. Z več kot 30 milijoni prodanih albumov po vsem svetu in bazo oboževalcev, ki sega na vse celine, bo film Stray Kids: Doživetje DominATE oboževalcem ponudil drzno, obsežno kinematografsko izkušnjo, ki jim bo omogočila, da vidijo v zakulisje svoje najljubše skupine.

76,2 MILIJONA DOLARJEV prihodkov je ustvaril severnoameriški del turneje.

Glasbeni film je režiral Paul Dugdale, dokumentarne segmente pa Farah X. Severnoameriški del turneje, ki mu film sledi, je po podatkih revije Billboarda ustvaril približno 76,2 milijona dolarjev prihodkov, s čimer je postal najbolje prodajani in finančno najuspešnejši severnoameriški del katere koli K-pop turneje. Z izjemnim nastopom v živo z njihove rekordne svetovne turneje, ekskluzivnimi posnetki iz zakulisja in intimnimi intervjuji s člani skupine epski koncertni film oboževalcem ponuja spektakularen sedež v prvi vrsti in edinstven dostop do njihove najljubše skupine, obljubljajo ustvarjalci.

Večji del leta 2025 so po vsem svetu polnili stadione. FOTO: Karantanija Cinemas

Južnokorejska fantovska skupina je bila ustanovljena leta 2017. FOTO: Karantanija Cinemas