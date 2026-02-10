  • Delo d.o.o.
PESEM IN VIDEOSPOT

Kaj bi ti govoril, Ivan: ko so Cankarjeve besede srhljivo aktualne (VIDEO)

Nova skladba skupine Mi2 kot pretresljiva glasbena tožba.
Skladba Kaj bi ti govoril, Ivan je razbito ogledalo negotovega in zloveščega časa, stanja duha ter razmer v svetu. FOTO: KATJA GOLOB



Skupina Mi2 se podaja na akustično turnejo. FOTO: KATJA GOLOB



Mi2 so za pesem pripravili tudi videospot. FOTO: KATJA GOLOB






N. M.
 10. 2. 2026 | 15:15
 10. 2. 2026 | 15:17
2:14
A+A-

Skladba Kaj bi ti govoril, Ivan je razbito ogledalo negotovega in zloveščega časa, stanja duha ter razmer v svetu. In je obenem pesem tožbe največjemu med slovenskimi literati. Čeprav bo letos minilo že 150 let od rojstva Ivana Cankarja, so namreč njegova analiza in opisi ljudi ter družbe še vedno aktualni.

Mi2 so za pesem pripravili tudi videospot. Osnovna ideja videospota se navezuje na Platonovo prispodobo votline, ki nam pomaga razumeti razliko med subjektivno zaznavo in objektivno resnico. Sence, ki jih avtor videospota Domen Rupnik izrisuje na stene votline, so sprva preproste in jasne, z razvojem skladbe pa se na steni pojavljajo vse bolj kompleksne in pereče podobe današnjega časa. Pesem je bila posneta spomladi 2025 v studiu Beartracks pod producentsko palico Draga Popoviča. Avtor besedila in glasbe je Tone Kregar, aranžma, končna podoba pesmi, v kateri je mogoče zaznati kar nekaj retro motivov in asociacij, od Pink Floyd do Deep Purple, pa je delo prav vseh članov skupine Mi2.

Mi2 na akustično turnejo Natur(i)

Zaradi svoje melodičnosti in sporočilnosti bo pesem Kaj bi ti govoril, Ivan sestavni del repertoarja letošnje akustične turneje Natur(i), na katero se Mi2 podajajo že čez nekaj dni. Prvi koncert bo 14. februarja v Murski Soboti, kmalu zatem turnejo nadaljujejo v rodnem Rogatcu pa v Idriji, Slovenj Gradcu, v Cankarjevem domu v Ljubljani, na Celjskem gradu, Avditoriju Portorož, Bogenšperku, Žički kartuziji, Škofji Loki, Vurberku in Domžalah.

Za turnejo pripravljajo osveženo akustično zgodbo. S prevetrenim akustičnim programom, sestavljenim tako iz ponarodelih uspešnic kot iz redko izvajanih skladb, ki pogosto umanjkajo na njihovem standardnem koncertnem programu, bodo nastopili v razširjeni zasedbi – na odru se jim bodo pridružili tolkalist Blaž Celarec in pihalna sekcija pod vodstvom Anžeta Zaveršnika, zaradi česar bo kar nekaj skladb temeljito prearanžiranih.

Skupina Mi2 se podaja na akustično turnejo. FOTO: KATJA GOLOB


Mi2 so za pesem pripravili tudi videospot. FOTO: KATJA GOLOB


