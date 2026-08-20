Kaj imajo na meniju nune in kakšno je življenje za samostanskimi zidovi?

Ustvarjalci priljubljene glasbene komedije Nune v akciji! se po več kot sto razprodanih uprizoritvah vračajo z velikim poletnim spektaklom, polnim humorja, glasbe, plesa in presenečenj. Na odru bodo znova zasijali Gojmir Lešnjak - Gojc, Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec, Marjan Bunič, Tanja Pečenko in Miran Juvan, ki bo vihtel dirigentsko taktirko. Producent Jurij Franko pravi, da ustvarjalci števila ponovitev že dolgo ne spremljajo več. »Nune smo pri stoti ponovitvi že davno nehale šteti. Vsako predstavo pa vzamemo tako zares, kot bi bila zadnja – in tako navihano, kot se za Nune v akciji spodobi,« nam je zaupal. In čeprav gre za predstavo, ki jo občinstvo že dobro pozna, ustvarjalci obljubljajo, da bo vsaka nuna znova dobila priložnost, da pokaže svoj talent.

Leteče nune niso le marketinška domislica

Če ste ob omembi »letečih nun« pomislili na pretiravanje, Franko zagotavlja, da ni tako. »Med našimi nunami je kar nekaj čisto pravih svetovnih prvakinj v plesu, ki so dejansko več v zraku kot na tleh,« razkriva. Posebno poglavje predstavlja tudi ribolov, ki se ga ustvarjalci, kot pravi režiser, vedno razveselijo – še posebej njegovih rezultatov na krožniku. Prav hrana ima v predstavi pomembno vlogo, saj je povezana tudi s povodom, zaradi katerega poletni spektakel sploh obstaja. Tisti, ki bi pričakovali, da bodo nune poleti nekoliko odvrgle samostanske navade, pa bodo razočarani. »Da bi se nune na odru ali kjerkoli drugje v javnosti slekle do kopalk, se seveda ne bi spodobilo. Oblečene bomo ekskluzivno samostansko, z zabavnimi modnimi dodatki,« se pošali Franko.

Kaj imajo nune na meniju in kako lahko vsak postane svetnik?

Ekipa predstave je v vseh teh letih dokazala, da je ne ustavi prav veliko. »Pri naših prizadevanjih nas ni ustavila niti epidemija niti karkoli drugega. Zato z veseljem obljubljamo, da nas tudi v prihodnje ne bo ustavilo prav nič,« pravi režiser. Občinstvu pa namenja še precej skrivnostno povabilo: »Pridite, pa boste izvedeli, kaj imajo nune na meniju ter kako zabavno in nenavadno je lahko življenje za samostanskimi zidovi!« In kot da to še ne bi bilo dovolj, bo predstava razkrila tudi nekaj, česar verjetno ne bi pričakovali – kako lahko čisto vsak med nami postane svetnik. Nune v akciji! tako ostajajo zveste svojemu receptu: veliko glasbe, še več humorja, presenetljivi talenti in dovolj norčavosti, da občinstvo težko ostane mirno na svojih sedežih.