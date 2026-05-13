Kaj se dogaja? Po Zuljanu Šank Rock danes nenadoma zapustil še en član

Danes zjutraj je slovo od Šanko Rockov napovedal še klaviaturist Samo Jezovšek. Jezovšek je novico delil v čustvenem zapisu na družbenih omrežjih, kjer je poudaril, da po osmih letih zaključuje svojo aktivno pot s skupino. Ob tem se je zahvalil članom benda, ekipi in oboževalcem za »nepozabne trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva«. Po njegovih besedah odločitev ni bila lahka, vendar čuti, da je napočil čas za novo življenjsko in glasbeno poglavje.

Odhod Jezovška prihaja le dva dni po tem, ko je svojo odločitev o slovesu razkril Bor Zuljan, dolgoletni kitarist in eden najbolj prepoznavnih obrazov skupine. Zuljan je v oddaji POP IN povedal, da so člani benda prišli do točke, ko so ugotovili, da je »boljše, da gre vsak svojo pot«. Ob tem je poudaril, da med člani ni sovraštva ali javnega konflikta, temveč predvsem razhajanje v glasbenih vizijah. Zuljan želi nadaljevati samostojno glasbeno pot in izdati material, ki po njegovem mnenju ni ustrezal identiteti Šank Rocka. Napovedal je bolj progresivno rockovsko smer, čeprav še vedno dovolj melodično za širše občinstvo.

Skupina Šank Rock sicer velja za eno najpomembnejših slovenskih rock skupin. Nastala je leta 1982 v Velenju, v več kot štirih desetletjih pa je ustvarila številne uspešnice, med njimi Pravljica o mavričnih ljudeh, Metulj, Puščava sna in Laški pir. Bend je v preteklosti že doživljal menjave članov in celo razpade, a se je vedno znova vrnil na odre.

Prav zato mnogi oboževalci zdaj ugibajo, kaj pomeni dvojni odhod za prihodnost skupine. Na družbenih omrežjih so se pojavili številni odzivi – od nostalgije do skrbi, ali bo bend sploh še nadaljeval delovanje v sedanji obliki. Na Redditu so nekateri zapisali, da bo skupina brez Zuljana in Jezerška »težko ostala ista«, drugi pa menijo, da so takšne spremembe po desetletjih sodelovanja neizogibne. Kljub pretresom pa člani skupine zatrjujejo, da zgodba Šank Rocka še ni končana. Napovedani koncerti za zdaj ostajajo na programu, vprašanje pa je, v kakšni zasedbi bo legendarni slovenski rock bend stopil na oder v prihodnjih mesecih.