Kako lahko lažne novice uničijo življenje

Na 28. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma v grškem Solunu bo v okviru tekmovalnega programa Open Horizons nocoj svetovno premiero doživel celovečerni dokumentarni film Upornica katalonske režiserke Anne M. Bofarull. Producent filma o travmi, javnem nadzoru in boju za pravico v digitalni dobi je Rok Biček iz produkcijske hiše Cvinger film. Po nasilnem spopadu med političnim glasovanjem v Španiji je Martina podoba zakrožila po spletu in ji za vedno spremenila življenje. Leta 2017 so Marto v Barceloni policisti brutalno zvlekli po stopnicah domačega bloka in ji pri tem polomili prste. Kmalu se je znašla pod plazom sovražnih sporočil in groženj. Čez leto dni je začela trpeti za posttravmatsko stresno motnjo. Medtem ko Marta znova gradi svoje življenje, film raziskuje osebno ceno političnega nasilja ter iz izrazito ženske perspektive razmišlja o sestrstvu, skrbi in odpornosti, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

252 DOKUMENTARCEV bodo prikazali.

»V filmu se občinstvo sooči z zelo sodobnim bojem ženske, ki se v procesu aktivnega upora proti državi in medijem – močnim silam, povezanim s patriarhalno družbo – bori za svojo resnico. Želim raziskati, kako lahko lažne novice, ki se v medijih nenehno ponavljajo, uničijo življenje povsem običajnega posameznika. Občinstvo želim soočiti z medijskim nadlegovanjem in njegovimi resničnimi posledicami,« so pri SFC navedli besede režiserke. Producent filma Biček je prepričan, da bo Upornica pri slovenskem občinstvu vzbudila posebno zanimanje, saj »nam nastavlja svojevrstno zrcalo, v katerem lahko uzremo usodo naroda, ki v procesu osamosvajanja ni imel takšne sreče, kot smo jo imeli mi«.

Tema intimnega dokumentarnega filma so travma, javni nadzor in boj za pravico v digitalni dobi.

Povezanosti dveh narodov, Slovencev in Kataloncev, ki ju združuje večstoletni sen o lastni državi, se tako po besedah Bička pridružuje tudi dokumentarni film Upornica. Kot je dodal, gre za prvo koprodukcijo med Slovenijo in Španijo, kar odpira priložnosti za nadaljnje filmsko in produkcijsko sodelovanje z eno najmočnejših filmskih industrij v Evropi. V Barceloni delujoča scenaristka, režiserka in producentka Bofarullova je leta 2007 ustanovila svojo produkcijsko hišo KaBoGa, ki se osredotoča na avtorske igrane celovečerne in dokumentarne filme. Njeni celovečerni dokumentarni in igrani filmi so bili prikazani in nagrajeni na festivalih po vsem svetu, med drugim v Montrealu, Malagi, São Paulu in Gijonu. Bofarullova je za film napisala še scenarij in je tudi koproducentka. Sodelujejo tudi direktor fotografije Lev Predan Kowarski in oblikovalec zvoka Samo Jurca. Festival dokumentarnega filma v Solunu poteka od 5. do 15. marca. Prikazali bodo 252 celovečernih in kratkih dokumentarnih filmov, med katerimi bo rekordnih 80 svetovnih premier, 32 mednarodnih premier in 11 evropskih premier.

Po nasilnem spopadu med političnim glasovanjem v Španiji je Martina podoba zakrožila po spletu. FOTO: Lev Predan Kowarski/Cvinger Film

Povezanosti Slovencev in Kataloncev se pridružuje tudi dokumentarni film. FOTO: Lev Predan Kowarski/Cvinger Film