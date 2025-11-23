Karizmatični pevec Mario Pešić ima novo (VIDEO)

Korošec Mario Pešić je nase opozoril v šesti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, kar je bil zanj eden največjih izzivov. S svojo karizmatično osebnostjo je očaral srca gledalcev in poslušalcev ter se prebil v finale. Pred dvema letoma je predstavil javnosti prvo avtorsko skladbo z naslovom Dar mar in nase opozoril s svojim nenavadnim in unikatnim slogom petja, plesa in vizualne podobe. Tokrat pa je pod psevdonimom Mario Veliki izdal pesem z naslovom Zame si prava, ki je zanj pomemben mejnik na osebni in glasbeni poti.

»Končno, po pregovarjanjih in bojih s samim sabo je zunaj pesem Zame si prava. Najbolj me veseli, da sem podrl svoj jez in se je lahko voda začne zlivati tja, kamor je vedno želela,« je ob izidu pesmi povedal Pešić. Čeprav ob naslovu vsi najprej pomislimo, da gre za ljubezensko tematiko, nas pevec poduči, da pesem pravzaprav presega klasično romantično zgodbo. »Zame si prava ni posvečena eni točno določeni osebi, temveč simbolično opisuje trenutek, ko se človek v kateri koli fazi življenja neha vrteti v krogu dvomov in se končno odloči narediti korak naprej. Pesem je tako predvsem poklon vsem, ki iščejo pogum, da nekaj začnejo,« še pove glasbenik. Besedilo za skladbo je napisala Eva Kosi, botra avtorjeve hčerke, kar jo dodatno prežema z osebnim in čustvenim nabojem.