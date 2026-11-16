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FILM

Katarina Čas in Klemen Slakonja kot Marija in Matjaž: zgodba o veliki, nikoli preboleli ljubezni

Scenarij je nastajal osem let, snemali pa so ga 28 dni.
Katarina Čas in Klemen Slakonja v novem filmu. FOTO: Mangart

Katarina Čas in Klemen Slakonja v novem filmu. FOTO: Mangart

Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. FOTO: Mangart

Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. FOTO: Mangart

Scenarist in režiser Vojko Anzeljc FOTO: Mangart

Scenarist in režiser Vojko Anzeljc FOTO: Mangart

Katarina Čas in Klemen Slakonja v novem filmu. FOTO: Mangart
Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. FOTO: Mangart
Scenarist in režiser Vojko Anzeljc FOTO: Mangart
Ju. P.
 16. 11. 2026 | 15:25
3:19
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V novem slovenskem celovečernem filmu Marijino vstajenje, ki ga po lastnem scenariju režira Vojko Anzeljc, v glavnih vlogah nastopata Katarina Čas in Klemen Slakonja. Snemanje zgodbe o veliki, nikoli preboleli ljubezni, ki se nepričakovano nadaljuje tudi po smrti, se je pred dnevi končalo po 28 snemalnih dneh in je trenutno v postprodukciji, sporoča Produkcijska skupina Mangart.

Katarina Čas je ob koncu snemanja povedala, da ji je lik Marije odprl tudi nekaj osebnih vprašanj: »Z Marijo se precej razlikujeva, ampak nekatere njene lastnosti so mi dale misliti. Morda se bom nekaterih problemov v življenju lotila drugače … Marija vstane od mrtvih, dobi novo šanso in človek se zamisli, kako bi bilo, če bi se nekaj takega res zgodilo. Vsak stik s smrtjo sproži razmišljanje o življenju in predvsem mu postavi višjo ceno.« Za Klemna Slakonjo film pomeni vrnitev pred filmsko kamero po daljšem premoru. »Na začetku je bilo nekaj nervoze, ampak zaradi dobrih priprav sem pozabil na to, da me že dolgo ni bilo pred filmsko kamero. Počutil sem se kot doma in prav užival. Zdajle po koncu snemanja imam kar malo abstinenčne krize,« je povedal. Lik Matjaža mu je ponudil zahtevno igralsko nalogo: »Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. Njegova močna neuslišana ljubezenska čustva ga porinejo na sam rob življenja. Matjaž mi je dal misliti, kako pomembna je ljubezen v našem življenju, kako nujno potrebujemo nekoga, da se nanj navežemo. Zelo tanka je meja med zaljubljenostjo in obsedenostjo.«

Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. FOTO: Mangart
Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. FOTO: Mangart

Za scenarij osem let

»Hvala bogu je bila filmska ekipa res krasna, med seboj smo lepo sodelovali, tako da je bilo snemanje prijetno in zato nismo 'na smrt' utrujeni. Seveda pa te stalna borba s časom nekoliko izčrpa in počitek bo prišel še kako prav. Vstajenje naj torej ostane kar Marijino,« pa je povedal režiser in scenarist.

Pot do zadnje klape je bila dolga, smo izvedeli. Po Anzeljčevih besedah je scenarij nastajal osem let, začel se je na Scenarnici in doživel več predelav, priprave na snemanje pa so trajale skoraj leto dni. »Klemen in Katarina sta ugotovila, da je od njune prve avdicije do zadnjega snemalnega dne minilo devet mesecev. Torej imamo novorojenčka,« se je pošalil.

Scenarist in režiser Vojko Anzeljc FOTO: Mangart
Scenarist in režiser Vojko Anzeljc FOTO: Mangart

Zasedba bo slovenskemu občinstvu prepoznavna, saj poleg Katarine Čas in Klemna Slakonje v filmu nastopajo Primož Pirnat, Mojca Funkl, Gaja Filač, Primož Vrhovec, Marinka Štern in Anže Zevnik. Kot so še sporočili iz Produkcijske skupine Mangart, po končanem snemanju sledijo montaža, barvna korekcija, posebni učinki in oblikovanje zvočne podobe z glasbo in šumi. Po režiserjevih besedah naj bi bil film do jeseni pripravljen za festivalsko pot, prihod v kinematografe pa je predviden pozneje.

Film nastaja v koprodukciji z Javnim zavodom Radiotelevizija Slovenija in Warehouse Collective s finančno podporo Slovenskega filmskega centra ter s pomočjo in storitvami Filmskega studia Viba film Ljubljana.

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