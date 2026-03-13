»Katastrofa na koncertu«: prišel je rock legenda, a poglejte si prizore z dvorane

Legenda britanskega rocka Chris Norman, nekdanji pevec skupine Smokie in avtor številnih klasik, je v četrtek nastopil v zagrebški Areni, le dan pred izidom svojega novega albuma Lifelines. Dogodek je vzbudil mešan odziv – od navdušenja ob klasičnih uspešnicah do kritik zaradi praznih sedežev in vzdušja v dvorani.

Na koncertu je Norman zapel nekatere največje uspešnice svoje kariere in uspešnice skupine Smokie, med katerimi so Living Next Door to Alice, Needles and Pins ter njegov znameniti duet s Suzi Quatro, Stumblin’ In. To je mnoge obiskovalce spomnilo na čas, ko so te pesmi oblikovale glasbene generacije, in nastop je večini prinesel obilico nostalgičnih trenutkov. Koncert je bil v sklopu evropske turneje, kjer Norman predstavlja svoje nove in starejše skladbe.

Čeprav se je za mnoge ljubitelje legenda vrnila z več kot dobro predstavo, so bili odzivi občinstva pomešani. Na družbenem omrežju Facebook je ena od objav prišla s strani Koncerti.net, ki koncert opisuje kot katastrofo: »Po svetu se dogaja veliko katastrof … vojna … politika na splošno … danes se dogaja ena pa še v Areni v Zagrebu. Saj Chris Norman igra in se trudi čisto 'okej' na odru, ampak … ne vem, če je pol polna četrtina dvorane, s tem da so zgornje tribune zaprte. Težko je tole gledati, res. Ne vem, če sem že kdaj doživel večji debakel od koncerta. Koncerti.net smo sicer prispevali nekaj ljudi, ampak tole je boleče prazno!«

Takšna mnenja kažejo, da koncert ni povsod dosegel pričakovanega vzdušja, saj dvorana ni bila tako polna, kot bi želeli. Ni neobičajno, da starejši izvajalci – četudi z legendarnimi imeni – privabljajo bolj selektivno publiko ali pa nižje število obiskovalcev v večjih dvoranah. Za večino oboževalcev pa je bil dogodek vsaj priložnost, da so v živo slišali glas, ki je zaznamoval njihovo glasbeno mladost.