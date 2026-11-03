Kataya razkriva pravi obraz ljubezni: Ko padejo maske, pride resnica na dan (VIDEO)

Zaljubljenost, strast in metuljčki v trebuhu. A kaj se zgodi, ko začetna očaranost mine in se začnejo razkrivati tudi manj prijetne plati ljubljene osebe? Prav o tem v novi skladbi Pravi obraz prepeva slovenska pevka Kataya, ki poslušalce tokrat vabi tudi na plesišče. Vsaka zaljubljenost ima svojo zgodbo. Sprva je vse videti popolno, nato pa se lahko za lepimi besedami in obljubami pokaže tudi drugačna resničnost. Kataya se v novi pesmi Pravi obraz sprašuje, kaj ostane od ljubezni, ko padejo maske in izginejo iluzije.

»Sprašujem se, ali še dihava isti zrak?« je eno od vprašanj, ki jih odpira njena nova skladba. Pri ustvarjanju je znova združila moči z avtorjem in producentom Kevinom Koradinom, s katerim uspešno sodeluje že dlje časa. Skupaj sta ustvarila tudi skladbi Vse, kar si zaželiš in Če moški bi bila, ki sta izšli leta 2024 in izstopata po sodobni glasbeni produkciji.

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Ko zaljubljenost pokaže še drugo plat

»Pravi obraz je mistična in senzualna oda privlačnosti med dvema zaljubljenima, ki se znajdeta v vrtincu strasti, vznemirjenja in novih občutkov,« o novosti pravi Kataya. Pesem po njenih besedah raziskuje različne plati odnosov, predvsem trenutke, ko ljudje odložijo maske in pokažejo, kdo v resnici so.

»Vsak izmed nas ima namreč svoj pravi obraz – in tistega, ki ga namenja drugim,« poudarja pevka. Toda kljub nekoliko skrivnostni in čustveni tematiki nova skladba ni namenjena zgolj razmišljanju o ljubezni in odnosih. Kataya je vanjo vnesla tudi zapeljive ritme, energijo in plesno vzdušje.

»Ugasni možgane, prepusti se glasbi in uživaj!« je njeno sporočilo poslušalcem. Namesto iskanja odgovorov jih vabi, naj se prepustijo trenutku in glasbi.

Od televizijskih preobrazb do glasbenih odrov

Kataya je slovenski javnosti dobro znana tudi po televizijskih nastopih. V oddaji Znan obraz ima svoj glas je navduševala s preobrazbami in imitacijami, svoje plesne sposobnosti pa je pokazala v šovu Zvezde plešejo. Leta 2023 je na Slovenski popevki nastopila z balado Ko vidiš me srečno, leta 2017 pa se je predstavila tudi na Emi. Poleg pevske kariere se ukvarja še z glasovno igro, pri kateri je svoj glas posodila tudi Disneyjevim princesam.