Kdo bo novi James Bond? Omenja se več možnih imen

James Bond velja za nekaj posebnega, saj vloga najbolj znanega agenta njenega oziroma njegovega veličanstva igralca uvrsti v elitno skupino. Lik je v filmski franšizi od Seana Conneryja do Daniela Craiga upodobilo le šest igralcev, oboževalci pa se že dlje sprašujejo, kdo bi bil lahko naslednji. Njegovo ime bo morda znano do konca leta.

Napoved, da bodo posneli nov film iz franšize, ki se neuradno imenuje James Bond 26, so pri Amazon MGM Studios objavili že pred časom, potem ko je bil zadnji z naslovom Ni čas za smrt na ogled leta 2021. Oboževalci tako že nekaj let ugibajo, kdo bi lahko kot glavni igralec nasledil Craiga. V zadnjem času so se ugibanja, sodeč po poročanju britanskega BBC, še okrepila.

Trenutek, preden v prvem filmu Sean Connery prvič izreče svoje ime Bond, James Bond. FOTO: Facebook

Med možnimi imeni, ki se omenjajo že mesece, če ne leta, so običajno Henry Cavill, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner in Aaron Taylor-Johnson. V ta krog se je v zadnjem času vključilo še nekaj novih imen. Portal Variety je denimo poročal, da se je na avdicijo za vlogo prijavil gledališki igralec Tom Francis. Stran Page Six je avgusta poročala, da bodo v tem mesecu sledile nadaljnje avdicije in da sta na seznamu zvezdnik filma Gladiator 2 Paul Mescal in igralec iz serije Odpadniški junaki Jack Barton.

Paula Mescala omenjajo kot morebitnega naslednika Daniela Craiga. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Pri Amazon MGM Studios, ki upravljajo franšizo, so maja potrdili, da poteka casting. Več podrobnosti niso razkrili, razen da bodo z oboževalci filmov o agentu 007 več novic delili ob pravem času.

Ena od producentk naslednjega filma Amy Pascal je v intervjuju za Deadline na vprašanje, ali bi do konca leta lahko izvedeli ime novega Bonda, odgovorila, da bi to lahko bila »dobra stava«. Pisec, ki spremlja dogajanje v zabavni industriji, Daniel Richtman pa je prejšnji mesec na družbenih omrežjih zapisal, da je »slišal, da so v zadnjem krogu izbire igralcev za Jamesa Bonda in da so morda že našli svojega igralca«.