Kdo, za vraga, so Ščurki?! Skoraj zagotovo jih poznate, a pod drugim imenom

V prvih aprilskih dneh so se v Londonu pojavili ulični plakati z napisom Cockroaches. Na plakatu je bila natisnjena še QR-koda. Kdor jo je skeniral z mobilnim telefonom, je prišel na spletno stran, na kateri je pisalo: »Who The Fuck Are The Cockroaches?« V korektni slovenščini: Kdo, za vraga, so Ščurki? Oboževalci, ki jih zanima ta »skrivnostna« zasedba, se lahko prijavijo za dodatne informacije in/ali kupijo majico z napisom. Čez čas se je podoba spletne strani spremenila: na fotografiji je bila soba iz nekega drugega časa, v njej star telefon, v kotu pa vinilne plošče. Poznavalec bi na naslovnici prve, deloma prekrite vinilke prepoznal mojstrovino Davida Bowieja Ziggy Stardust. Kdo, za vraga, so torej Ščurki? The Cockroaches je drugo ime za skupino Rolling Stones, uporabljajo ga občasno, v enigmatičnem kontekstu, denimo za nenajavljene koncerte.
Po začetnem navdušenju je padla sodba: pesem je napisala umetna inteligenca.
Plakat, ki napoveduje, da se bo nekaj zgodilo s Ščurki, se je pojavil nekako hkrati z govoricami, da so Rolling Stones posneli nov album. Da so govorice utemeljene, so potrdili pri londonskem dnevniku The Times, kjer so predpremierno slišali novo pesem Rough And Twisted. Ta bo na voljo izključno na vinilu kot tako imenovana white label izdaja (vinilna plošča z belimi nalepkami), podpisana s The Cockroaches – prefinjena aluzija na legendarno dolgoživost skupine in ime, ki so ga Stonesi v preteklosti uporabljali pri skrivnih nastopih.