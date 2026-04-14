Kdo, za vraga, so Ščurki?! Skoraj zagotovo jih poznate, a pod drugim imenom

V prvih aprilskih dneh so se v Londonu pojavili ulični plakati z napisom Cockroaches. Na plakatu je bila natisnjena še QR-koda. Kdor jo je skeniral z mobilnim telefonom, je prišel na spletno stran, na kateri je pisalo: »Who The Fuck Are The Cockroaches?« V korektni slovenščini: Kdo, za vraga, so Ščurki? Oboževalci, ki jih zanima ta »skrivnostna« zasedba, se lahko prijavijo za dodatne informacije in/ali kupijo majico z napisom. Čez čas se je podoba spletne strani spremenila: na fotografiji je bila soba iz nekega drugega časa, v njej star telefon, v kotu pa vinilne plošče. Poznavalec bi na naslovnici prve, deloma prekrite vinilke prepoznal mojstrovino Davida Bowieja Ziggy Stardust. Kdo, za vraga, so torej Ščurki? The Cockroaches je drugo ime za skupino Rolling Stones, uporabljajo ga občasno, v enigmatičnem kontekstu, denimo za nenajavljene koncerte.

Plakat, ki napoveduje, da se bo nekaj zgodilo s Ščurki, se je pojavil nekako hkrati z govoricami, da so Rolling Stones posneli nov album. Da so govorice utemeljene, so potrdili pri londonskem dnevniku The Times, kjer so predpremierno slišali novo pesem Rough And Twisted. Ta bo na voljo izključno na vinilu kot tako imenovana white label izdaja (vinilna plošča z belimi nalepkami), podpisana s The Cockroaches – prefinjena aluzija na legendarno dolgoživost skupine in ime, ki so ga Stonesi v preteklosti uporabljali pri skrivnih nastopih.

Rolling Stones so po albumu Hackney Diamonds pred dvema letoma koncertirali na turneji. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Hkrati je bil časnik seznanjen s podatkom, da imajo Stonesi ob novem albumu pripravljenih še deset pesmi. Na sporedu so ugibanja, ali se skupina, ki obstaja 64 let, odpravlja tudi na koncertne odre. Govorice, ki se širijo po spletu, namigujejo, da bo njihov novi album, naslednik Hackney Diamonds iz leta 2023, nosil naslov Foreign Tongues. Spletne govorice so prav tako namigovale, da naj bi bil prvi »pravi« singel z albuma Foreign Tongues naslovljen Mr. Charm, piše portal loudersound.com. Medtem ko oboževalci Rolling Stones pričakujejo nov album, se je na pretočnem kanalu YouTube znašel posnetek s pesmijo That Look. Začetek je udaren, pesem je spevna, težko se je upreti skušnjavi, da je ne bi požvižgaval. Značilna kitara, zategnjeno prepevanje, nekaj malega škripanja ... Po začetnem navdušenju pa je sodba padla: pesem je napisala umetna inteligenca.