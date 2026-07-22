Kitare na trgu ga ne zanimajo, zato sam ustvarja prav posebne: iz odpada pričara čudovito glasbilo

VLADO PLATEIS

Vlado Plateis odsluženim delom vozil da novo obliko, zven in zgodbo.

Vlado Plateis iz Jurovskega Dola umetniška duša ni dovolila, da bi se zadovoljil z navadno serijsko električno kitaro, na kateri je kot kitarist samouk preigraval znane melodije različnih žanrov. Moral si je izdelati povsem svojo, unikatno. Kar je najbolj nenavadno in izvirno, je dejstvo, da se je po material zanjo odpravil kar na avtoodpad. Vlado Plateis je človek skrajnosti. FOTO: Oste Bakal Glasbila torej izdeluje iz odsluženih delov vozil, ki jim pričara novo obliko, zven in zgodbo. Vsaka kitara je unikat – na presečišču glasbe, avtomobilizma, rokodelstva, dizajna in vnovične uporabe ...