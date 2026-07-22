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VLADO PLATEIS

Kitare na trgu ga ne zanimajo, zato sam ustvarja prav posebne: iz odpada pričara čudovito glasbilo

Vlado Plateis odsluženim delom vozil da novo obliko, zven in zgodbo.
Material za glasbila najde kar na odpadu. FOTO: Oste Bakal
Material za glasbila najde kar na odpadu. FOTO: Oste Bakal
Oste Bakal
 22. 7. 2026 | 11:00
5:20
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Vlado Plateis iz Jurovskega Dola umetniška duša ni dovolila, da bi se zadovoljil z navadno serijsko električno kitaro, na kateri je kot kitarist samouk preigraval znane melodije različnih žanrov. Moral si je izdelati povsem svojo, unikatno. Kar je najbolj nenavadno in izvirno, je dejstvo, da se je po material zanjo odpravil kar na avtoodpad. Vlado Plateis je človek skrajnosti. FOTO: Oste Bakal Glasbila torej izdeluje iz odsluženih delov vozil, ki jim pričara novo obliko, zven in zgodbo. Vsaka kitara je unikat – na presečišču glasbe, avtomobilizma, rokodelstva, dizajna in vnovične uporabe ...
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vlado plateiskitare iz odsluženih delovglasbila
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VLADO PLATEIS

Kitare na trgu ga ne zanimajo, zato sam ustvarja prav posebne: iz odpada pričara čudovito glasbilo

Vlado Plateis odsluženim delom vozil da novo obliko, zven in zgodbo.
22. 7. 2026 | 11:00
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Osumljeni so oškodovali gospodarsko družbo z območja Hoč.
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22. 7. 2026 | 10:16

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DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
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NATEČAJ

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Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
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CITRUSI

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HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
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Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
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HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
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ZA BRALCE

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PRILOŽNOSTI

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ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
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OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
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