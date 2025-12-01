Klic dobrote zbral 194.500 evrov: pomoč za več kot 20 tisoč slovenskih družin v stiski

Na letošnjem dobrodelnem koncertu Klic dobrote, ki se je odvil v dvorani Golovec v Celju, so zbrali 194.500 evrov. S tem denarjem bo Slovenska karitas pomagala več kot 20 tisoč družinam v stiski. V živo so koncert prenašali Televizija in prvi program Radia Slovenija ter Radio Ognjišče, na njem pa so nastopili številni glasbeniki.

Ansambel Raubarji

Tudi Jan Plestenjak je prišel v Celje.

Po dolgem času sta vse spremljala skupina Diamanti ter Godalni kvartet Amé, nato pa so se na odru zvrstili Alenka Godec, Alfi Nipič, Erosi, Jan Plestenjak, Luka Sešek, Monika Avsenik, Matej Šoklič, Nika Zorjan, Nina Strnad, Nuša Derenda, Raubarji, Tine Lustek ter zbor OŠ Alojzija Šuštarja. Številni so zapeli tudi v duetu. Koncert sta povezovala Jure Sešek in Bernarda Žarn, prostovoljcem in skavtom, ki so sprejemali telefonske klice, so se pridružili Klara Eva Kukovičič ter glasbenika Ditka in Gorazd Čepin. »Upam, da so gledalci in poslušalci začutili, da se razdajamo in želimo tudi mi čim več družinam prinesti veselje in notranji mir,« je po koncertu strnila misli Nuša Derenda.

Erosi in Alenka Godec

Da so se z veseljem pridružili vsem, ki pomagajo, so dejali tudi člani skupine Erosi: »Lepo je, če nekomu polepšamo dan, trenutke v življenju in upamo, da jih je naša glasba pomirila.« »Upanje zame pomeni prižig luči tam, kjer je tema in kjer se zdi, da ni poti naprej. Upanje odpre pot. Ko imam težek dan, mi daje moč moja družina, žena in hčerki, pa tudi vera,« je dejal Matej Šoklič, člani ansambla Raubarji pa so poudarili, da štejejo dobra dejanja. Da so vsi v dvorani, pred televizijskimi zasloni in radijskimi postajami za trenutek pozabili na skrbi in se prepustili glasbi, je ob koncu izrazila upanje tudi pevka Nika Zorjan. Pri Slovenski karitas so zapisali, da letošnje leto prinaša še več stisk, saj so stroški hrane, energentov in drugih osnovnih potrebščin vse višji, dohodki pa vse nižji. Zato brez tovrstnih koncertov ne gre.

Gasilci PGD Lokrovec-Dobrova so se fotografirali s predsednico republike Natašo Pirc Musar. FOTOGRAFIJE: RADIO OGNJIŠČE