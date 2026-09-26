Ko glasba postane obred: Rja in njen performativni svet

Temačna in teatralna zasedba Vraževerje iz Slovenskih Konjic predstavlja novo skladbo Rja, drugo z albuma Folklorni ritualizem. Skupina, ki ustvarja od leta 2023, v svoji glasbi prepleta ljudsko izročilo, sodobnejši rockovski izraz in gledališki performans, svoj slog pa opisuje kot folk-rock ritualizem.

Rja odpira vprašanja krivde, laži, bežanja pred samim seboj in posledic lastnih dejanj. Rja je pri tem metafora za vse tisto, kar človeka počasi razjeda in se kopiči plast za plastjo. Besedilo je napisal Miha Slapnik, glasbo pa so ustvarili člani skupine Miha Slapnik, Leo Gaberšek, Sebastijan Starc, Blaž Kokol in Domen Godec. Pri oblikovanju zvoka je sodeloval Aleksander Kisovec, producent albuma pa je Robert Likar. Videospot je režiral Žan Pijanmanov. Skupina je v nekaj letih nanizala več uspehov, med drugim zmago na Glasbenem maratonu JSKD Stična 2023, Klubskem maratonu Radia Študent 2024, Ba-Kanalu 2024 in Rock Ravnah 2026. Videospot za Rjo bo premierno objavljen danes, ko ga bodo prvič predstavili tudi v živo v MC Patriot v Slovenskih Konjicah. Projekciji bo sledil Vraževerni obredni koncert, s katerim bodo obiskovalce potegnili še globlje v svoj temačni in izrazito performativni glasbeni svet.