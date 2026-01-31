Ko glasba šepeta: Farkaš sistem oživlja dediščino (FOTO)

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) RS in Območna izpostava JSKD Ljutomer sta minuli vikend organizirala za vse ljubitelje tamburaške glasbe seminar za tamburaše Farkaš sistema, ki je bil namenjen začetnikom ali tistim, ki so želeli poglobiti svoje znanje igranja na tamburico. Seminarja, ki ga je vodil Igor Kudeljnjak, profesor glasbene kulture, dirigent in izkušeni tamburaški pedagog, se je udeležilo 18 slušateljev iz Pomurja in Dolenjske. Iz Prleškega območja sta se udeležili: Tamburaška skupina KD Cven in Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci, ter iz Dolenske regije Adlešički tamburaši in KUD Božo Račic, Adlešiči. Na celodnevnem seminarju je bila poudarjena strokovna vsebina: pravilno igranja na instrumente, metodika in tehnika igranja, branje not, interpretacija in skupinsko muziciranje.

Kaj je to Farkaš sistem?

Dvoglasni kvintni sistem Farkaš je najstarejši sistem tamburic. Ime je dobil po njegovem propagandistu Hrvatu Milutinu Farkašu, po katerem se tudi imenuje Farkaš sistem. Oblikovala pa sta ga Franjo Kuhač in Mijo Majer okrog leta 1880. Tamburice Farkaševega sistema imajo dolg in ozek vrat. Njihov ton je poseben in karakterističen, najbolj podoben tamburici samici. Farkašev sistem se v Sloveniji uporablja največ v Pomurju, predvsem zaradi ohranjanja tradicije. Med mlajšimi sistemi še poznamo, triglasni kvintni Jankovičev sistem iz konec 19.stoletja, ter štiriglasni kvartni Sremski sistem iz začetka 20. stoletja, katera sta primerna za koncertno, folklorno in orkestralno izvajanje glasbe.

FOTO: Marjan Slavič

FOTO: Marjan Slavič

