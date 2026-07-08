Ko ljubezen obarva svet

Ansambel Wow predstavlja novo polko Ker si z mano, s katero v poletje prinaša zgodbo o ljubezni, predanosti in iskreni hvaležnosti. Vesela in energična skladba pripoveduje o fantu, ki je dolgo iskal pravo ljubezen, nato pa jo našel v dekletu, ob katerem je zares srečen. Osrednje sporočilo pesmi je, da lahko prava oseba povsem spremeni pogled na svet in tudi najtežje trenutke obarva z optimizmom.

Za melodijo skladbe je poskrbel Erik Oder, besedilo je napisal Viktor Štinjek, aranžma pa podpisuje Gašper Kušar. Pesem je nastala v studiu M-Media Recording pod producentskim vodstvom Tadeja Miheliča. Ob izidu so člani ansambla predstavili tudi videospot, ki ga je ustvarila ekipa Filmatic Production. Scenarij je pripravil Erik Oder, ki je poleg Hane Zupanc in Urha Rošarja stopil tudi pred kamero. Za ličenje je poskrbela Neja Borovnik. Videospot so posneli v Park kavarni in ob jezeru Prevalje, kjer naravna kulisa poudari romantično zgodbo skladbe. S pesmijo Ker si z mano Ansambel WOW poslušalcem ponuja optimistično glasbeno zgodbo, prežeto s pozitivno energijo in melodijo, ki hitro ostane v ušesih. Nova polka je poklon ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je življenje lepše, ko ga lahko deliš z nekom posebnim.