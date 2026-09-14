Ko se občinstvu zmeša: Hamo priznal, da mu je šlo v zaodrju na jok

Hamo & Tribute 2 Love so v razprodani dvorani Kina Šiška praznovali 20 let skupnega ustvarjanja. Dveurni koncert je ponudil sprehod skozi njihove največje uspešnice, nekaj skladb, ki jih že dolgo niso igrali, ter presenečenja, ki jih občinstvo ni pričakovalo. Jubilejno praznovanje bodo v petek, 18. septembra, ponovili še v letnem gledališču Khislstein v Kranju.

Da večer ne bo povsem običajen, so nakazali že takoj po prihodu na oder. Prvič na svojem koncertu so namreč zaigrali Šifrerjevo skladbo Stoj Marija, ki so jo pred sedmimi leti posneli ob 40-letnici njegovega albuma Moj žulj. Tokrat so se odločili tudi, da jubileja ne bodo zaznamovali z gosti, temveč z glasbenimi presenečenji. V program so tako vključili nekaj svojih starejših uspešnic, ki so v zadnjih letih na koncertih naredile prostor novejšim skladbam, ter dve priredbi. Že po približno pol ure je dvorana skupaj z bendom glasno zapela Nirvanino Smells Like Teen Spirit, za drugi bis pa so prihranili še With a Little Help of My Friends v različici, ki jo je proslavil Joe Cocker.

»Prvič mi je šlo na jok, ko sem za zaveso poslušal odziv iz dvorane in se je občinstvu zmešalo.«

Dve desetletji čistega rock'n'rolla

Čustva za še nekaj albumov

V dveh urah so odigrali 19 skladb in se sprehodili skozi dve desetletji ustvarjanja. Med skladbami je bila tudi njihova najnovejša Raje sanjajmo o Marsu. Tokrat je bilo med koncertom manj govorjenja in obujanja anekdot kot običajno. »Taki koncerti so priložnost za sprehode po spominih in anekdotah, a ni bilo treba. Res smo se dobro ujeli, glasba nas je peljala in enostavno smo sledili toku,« je povedal Hamo. »Prvič mi je šlo na jok, ko sem za zaveso poslušal odziv iz dvorane in se je občinstvu zmešalo. Sploh jim ni treba nič več povedati, v 20 letih smo jih naučili vse naše fore,« je priznal. Kot pravi, jim čustev še zdaleč ni zmanjkalo. »Mislim, da jih je ostalo vsaj še za kakšno plato, dve, tri, šest ... najst.«

Po ljubljanskem koncertu se zdaj že ozira proti Kranju, kjer jih čaka drugo jubilejno praznovanje. Ker je bil prvi koncert razprodan že več mesecev vnaprej, je čutil tudi nekaj pritiska, ki je zdaj popustil. Zato napoveduje, da bi bil lahko kranjski večer še bolj sproščen in epski. Za naslednjih 20 let si želi predvsem sveta, v katerem bi lahko namesto o ekoloških temah spet pisal več ljubezenskih pesmi. Bobnar Martin Janežič - Buco pa je k temu v svojem slogu dodal še eno željo: da bi v prihodnjih dveh desetletjih igrali tudi več hitrejših skladb.