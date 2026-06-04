Ko vzgojiteljica postane diva: Divana na žužemberškem gradu

Pevka Maja Marinčič z umetniškim imenom Divana se je občinstvu na žužemberškem gradu predstavila drugič. Z novo energijo, številnimi gosti in bendom ter izjemno kuliso je na tokratnem koncertu preprosto navdušila. S svojim bendom, ki ga sestavljajo Gašper Možina, Tilen Omerzel Macedoni, Domen Stražišar in Bogdan Turnšek, je predstavila avtorske pesmi ter številne uspešnice slovenskih in svetovnih izvajalcev.

Na začetku je nastopila sama s kitaro, nato so se ji pridružili drugi, prijetno pesem Metulja sva je zapela z zborčkom Dvor ob Krki. Trebanjska pevka Divana je po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, nekaj časa je delala tudi na OŠ Žužemberk, kjer je poučevala glasbo in vodila otroški pevski zbor. Na odru so se ji pridružili tudi pevka, glasbena terapevtka in pesnica Anja Mlinar - Anette, glasbenica in back vokalistka Katja Stariha, pisec besedil in komik Matej Kocjančič, plesalki iz Plesne skupine Arabeska, country skupina Nomis, skupina Tambolina, saksofonist Tomaž Zlobko in harmonikar Miro Dizdar ter viteški red Seisenbergensis Tumultus iz TD Suha krajine.

Po izobrazbi je vzgojiteljica predšolskih otrok.

Maja je nastopila že na številnih festivalih. Med drugim je prejela nagrado Svetovnega tamburaškega festivala, nastopila je na Tamburaški mondoviziji za pesem Tamburaš, ki jo je skupaj z belokranjsko skupino Tambolina predstavila tudi v Žužemberku. Koncert je nadarjena pevka končala z zahvalo vsem, ki ji stojijo ob strani na njeni glasbeni poti in v karieri, pa tudi pri organizaciji tega koncerta. »Hvala mojim domačim in vsem, ki me podpirajo. Najlepša hvala, da ste mi uresničili sanje, da zapojem v tem čudovitem dvoru žužemberškega gradu.«