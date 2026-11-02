Kokosy pripravljajo glasbeni spektakel v Križankah, vstopnice pa že gredo za med

Po dveh razprodanih koncertih v Kinu Šiška skupina Kokosy pogleduje proti novemu velikemu izzivu. V ljubljanskih Križankah bodo 17. junija 2027 pripravili svoj doslej največji samostojni koncert, zanimanje zanj pa je po navedbah organizatorjev že zdaj izjemno: v prvem tednu so prodali 30 odstotkov vstopnic. Za skupino bo to pomemben korak po uspehih v Kinu Šiška. Ob napovedi velikega večera so predstavili še skladbo Nikoli več te ne spustim, s katero začenjajo ustvarjalno obdobje, posvečeno ljubezni.

Po albumu Naravni pojavi so se odločili raziskati pet jezikov ljubezni: dotik, besede potrditve, skupni čas, usluge in darila. Novost govori o človeku, ob katerem se je mogoče varno počutiti tudi takrat, ko se zdi, da gre vse narobe. »To je pesem o tem, kako imaš lahko sredi vseh viharjev, orkanov in potresov svoj prostor, ki je največkrat v obliki osebe,« sporočilo opisuje pevec Boris Kokalj. Ob skladbi so izdali videospot, ki ga je režiral Jure Marc. Pevec poudarja, da ljudje v času negotovosti potrebujejo nekoga, ki je zanje oaza nežnosti, prostor, kjer si lahko oddahnejo od vsakdanjih skrbi.

Glasbeniki se pripravljajo na največji koncert doslej.

To je pesem o tem, kako imaš lahko sredi vseh viharjev, orkanov in potresov svoj prostor, ki je največkrat v obliki osebe.

Dvajset glasov na odru

Zamisel o petih jezikih ljubezni bo dobila nadaljevanje 17. junija 2027 v Križankah. Kokosy obljubljajo svoj najambicioznejši koncertni projekt, pri katerem ne bodo stavili le na glasbo, ampak tudi na scenografijo in sodelovanje z obiskovalci. Na odru se jim bo pridružil 20-članski veliki Koko pevski zbor. »Želimo si, da bi se vsak obiskovalec počutil nagovorjenega na svoj način,« pravi Kokalj. Skupina želi ustvariti večer, v katerem bo vsakdo prepoznal svoj način izražanja naklonjenosti.

Na poti do junijskega koncerta bodo oboževalcem precej bližje kot na velikem odru. Napovedujejo pet srečanj z imenom Kokoheng, vsako bo namenjeno enemu od jezikov ljubezni. Prvo druženje načrtujejo že konec novembra, podrobnosti pa bodo še razkrili. Z dogodki želijo povezovanje, ki nastaja na koncertih, prenesti v manjše, bolj osebno okolje.

Ljubezen bo rdeča nit njihovega ustvarjanja.

Novo poglavje prinaša tudi spremembo v zasedbi. Kokosom se kot peti »polbrat«, kot mu pravijo sami, pridružuje multiinstrumentalist Danijel Bogataj. Z njim so že sodelovali, odslej pa bo sodeloval tudi pri nastajanju nove glasbe. »Naše vesoljske energije se res poklopijo,« pravi Kokalj in dodaja, da jih veseli ustvarjalna svežina, ki jo Bogataj prinaša v skupino. Kokosy tako v prihodnje ne napovedujejo le novih skladb, temveč celoten niz glasbenih in družabnih doživetij. Kot poudarjajo, je bistvo njihovega novega sporočila preprosto: »V svetu robotov potrebujemo ljudi.«