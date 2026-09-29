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NOČ MODRIJANOV

Koliko so Modrijani zaslužili z dvema razprodanima dogodkoma v Stožicah? Blaž Švab razkriva številko

Noč modrijanov ni bil klasični koncert te priljubljene slovenske skupine, dogodek s številnimi gosti je vse pustil odprtih ust in v ekstazi.
Blaž Švab. Foto: organizator  

Blaž Švab. Foto: organizator  

Hčerka in sin Roka Švaba sta zapela z Andrejem Bergantom in Modrijani. FOTO: S

Hčerka in sin Roka Švaba sta zapela z Andrejem Bergantom in Modrijani. FOTO: S

Noč Modrijanov so otvorili harmonikarji Tonija Sotoška, Klemna Rošerja, Mateja Banovška, Nejca Pačnika in Roka Švaba. FOTO: M

Noč Modrijanov so otvorili harmonikarji Tonija Sotoška, Klemna Rošerja, Mateja Banovška, Nejca Pačnika in Roka Švaba. FOTO: M

Sočila mu je v objem. FOTO: K. G.

Sočila mu je v objem. FOTO: K. G.

Dejan Vunjak je zapel z združenim zborom slovenskih ansamblov.  Foto: organizator

Dejan Vunjak je zapel z združenim zborom slovenskih ansamblov.  Foto: organizator

Blaž Švab. Foto: organizator  
Hčerka in sin Roka Švaba sta zapela z Andrejem Bergantom in Modrijani. FOTO: S
Noč Modrijanov so otvorili harmonikarji Tonija Sotoška, Klemna Rošerja, Mateja Banovška, Nejca Pačnika in Roka Švaba. FOTO: M
Sočila mu je v objem. FOTO: K. G.
Dejan Vunjak je zapel z združenim zborom slovenskih ansamblov.  Foto: organizator
E. N.
 29. 9. 2026 | 09:51
5:13
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Več kot 20.000 obiskovalcev, dva večera v Stožicah in projekt, vreden več kot 1,3 milijona evrov. Ob takšnih številkah bi marsikdo pomislil, da so Modrijani z letošnjo Nočjo Modrijanov zaslužili pravo bogastvo. Toda frontman skupine Blaž Švab je zdaj razkril presenetljivo številko: pod črto niso zaslužili nič. Vzrok je bila izjemno draga produkcija, pri kateri glasbeniki niso hoteli delati kompromisov. Še več: na koncu je zmanjkalo celo denarja za skladiščenje ogromne odrske scene.

Noč Modrijanov se je po nekaj letih premora 24. in 25. septembra vrnila v ljubljanske Stožice in postregla s številkami, ki jih pri slovenskih glasbenih dogodkih ne vidimo pogosto. V dveh večerih si je spektakel ogledalo več kot 20.000 ljudi, na odru je sodelovalo približno tisoč nastopajočih, celotna vrednost projekta pa je po objavljenih podatkih presegla 1,3 milijona evrov.

Hčerka in sin Roka Švaba sta zapela z Andrejem Bergantom in Modrijani. FOTO: S
Hčerka in sin Roka Švaba sta zapela z Andrejem Bergantom in Modrijani. FOTO: S

Koliko je torej po plačilu vseh računov ostalo Modrijanom?

»Nič,« je razkril frontman skupine Blaž Švab v pogovoru z radijskim voditeljem Denisom Avdićem. Po Švabovih besedah so bili stroški produkcije tako visoki, da skupini kljub dvema polnima Stožicama od dogodka ni ostal dobiček. Švab je pojasnil, da so želeli dostojno plačati ljudi, ki so sodelovali pri izvedbi velikanskega projekta. Glasbeni gostje pa so, kot je povedal, nastopili brezplačno, saj jim je bilo v čast sodelovati pri Noči Modrijanov.

Da zaslužek ni bil glavni cilj prireditve, so Modrijani nakazali že neposredno po dogodku. Švab je takrat povedal, da se skupina drži načela, da denar od prodanih vstopnic vloži v produkcijo Noči Modrijanov. Objavljena vrednost letošnjega projekta je znašala dobrih 1,3 milijona evrov.

Noč Modrijanov so otvorili harmonikarji Tonija Sotoška, Klemna Rošerja, Mateja Banovška, Nejca Pačnika in Roka Švaba. FOTO: M
Noč Modrijanov so otvorili harmonikarji Tonija Sotoška, Klemna Rošerja, Mateja Banovška, Nejca Pačnika in Roka Švaba. FOTO: M

Ogromna scena je končala na smetišču

Švab je pri Avdiću razkril še precej neverjetno podrobnost iz zakulisja. Po koncu dogodka naj bi zmanjkalo denarja celo za skladiščenje ogromne odrske konstrukcije. Oder je bil velik približno 50 x 20 metrov, kar ni mačji kašelj. Tako ogromna zadeva bi za skladiščenje terjala celotno halo, kar bi bilo finančno nevzdržno. Ker bi bilo treba plačati prevoz in nato še najem ustreznega skladišča, so ugotovili, da se jim to finančno ne izplača. Sceno so zato razrezali in zavrgli.

Pri tem ni šlo za običajen koncertni oder. Konstrukcija v obliki čebeljega satja je bila visoka 20 metrov in široka 50 metrov. Za svetlobno podobo je skrbelo več kot tisoč luči, uporabljali so okoli 130 avdio kanalov, del scene pa so predstavljali posebej za Noč Modrijanov izdelani dvižni odri. Ti so omogočali, da se je lahko pred občinstvom naenkrat dvignilo tudi do 50 nastopajočih. Produkcijske razsežnosti razkrivajo tudi druge številke. Dogodek so pripravljali kar dve leti, samo priprave in izvedba na prizorišču pa so trajale enajst dni. Organizatorji so v tem času načrtovali približno 5500 obrokov hrane, program pa je obsegal 99 različnih točk. Videli smo celo snubitev, ko je Lucija svojemu Martinu rekla usodni "da".

Sočila mu je v objem. FOTO: K. G.
Sočila mu je v objem. FOTO: K. G.

Tisoč ljudi na odru

Oba večera je bil program skoraj enak in je trajal približno štiri ure. Na odru se je zvrstilo okoli tisoč nastopajočih, med njimi orkestri, ansambli, harmonikarji, pevci, plesalci, folklorne skupine in zbori. Modrijanom so se pridružili številni znani slovenski glasbeniki, med njimi Magnifico, Žan Serčič, Fehtarji, Vili Resnik, Miran Rudan, Bojan Cvjetićanin, Alfi Nipič, Elda Viler in Oto Pestner. Nastopil je tudi 200-članski zbor gasilk in gasilcev, okoli 250 mladih glasbenikov iz 50 ansamblov pa je sestavljalo velik skupni zbor. Sedeži za oba večera so bili razprodani že precej pred dogodkom. Organizatorji so tik pred prireditvijo zaradi nekoliko zmanjšane površine odra lahko v prodajo sprostili le še nekaj vstopnic za stojišča. Najbolj srečni obiskovalci so si vstopnice prislužili že v predprodaji, ki ni bila javno objavljena, ampak si za nakup potreboval vabilo. Tako so razprodali že eclotne Stožice še preden so karte sploh ugledale javno luč.

Med obiskovalci petkove Noči je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Modrijani so iz Stožic odšli brez neposrednega dobička, nikakor pa ne praznih rok. V dveh večerih so pred več kot 20.000 ljudmi postavili enega največjih projektov v svoji 26-letni zgodovini. Le velikanskega odra, ki ga je občinstvo gledalo dva večera, ne bodo mogli uporabiti še enkrat. Ta je zaradi previsokih stroškov transporta in skladiščenja svojo pot končal precej manj spektakularno, kot jo je začel: razrezan in na smetišču.

Dejan Vunjak je zapel z združenim zborom slovenskih ansamblov.  Foto: organizator
Dejan Vunjak je zapel z združenim zborom slovenskih ansamblov.  Foto: organizator

 
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