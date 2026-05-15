  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TOTALNA RULERKA KOT JUNAKINJA NAŠEGA ČASA

Končano snemanje nove igrane mladinske serije, ustvarjene na podeželju pri Grosupljem

Skozi šest epizod spoznavamo zahtevnosti odraščanja najstnikov v današnjem svetu.
Zgodba spremlja 14-letno Taro. FOTO: Sfc

Zgodba spremlja 14-letno Taro. FOTO: Sfc

Prizor s snemanja FOTO: Sfc

Prizor s snemanja FOTO: Sfc

Režiral je Aleš Žemlja. FOTO: Sfc

Režiral je Aleš Žemlja. FOTO: Sfc

Film Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja je bil na letošnjem 20. Festivalu gorniškega fima razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi. FOTO: Arhiv Fgf

Film Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja je bil na letošnjem 20. Festivalu gorniškega fima razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi. FOTO: Arhiv Fgf

Zgodba spremlja 14-letno Taro. FOTO: Sfc
Prizor s snemanja FOTO: Sfc
Režiral je Aleš Žemlja. FOTO: Sfc
Film Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja je bil na letošnjem 20. Festivalu gorniškega fima razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi. FOTO: Arhiv Fgf
STA, I. R.
 15. 5. 2026 | 05:31
3:20
A+A-

V okolici Grosuplja je med 10. aprilom in 3. majem potekalo snemanje nove mladinske serije Totalna rulerka v režiji Aleša Žemlje. Igrana serija pripoveduje o skupini devetošolcev na slovenskem podeželju ter združuje elemente drame in avanture. Zgodba spremlja 14-letno Taro, ki se ji življenje obrne na glavo, ko se čez poletje preseli v odmaknjeno vas. Brez starih prijateljev in mestnega ritma se sooči z nevarnimi potmi, osamljenostjo in sovražnostjo vrstnikov. Ko v nesreči uniči skiro, ji na pomoč priskoči sosed Žan, a ljubosumna Kristina ji zagreni vsakdan. Ujeta med svojimi željami in stvarnostjo Tara najde zaveznike, odkrije moč povezovanja ter z babičino pomočjo prepriča župana o gradnji kolesarske steze, ki spremeni vas in njo samo.

Skozi šest epizod spoznavamo zahtevnosti odraščanja najstnikov v današnjem svetu. Spremljamo Taro, Žana, Kristino ter njihove sošolce, ki premostijo osebne razlike in zgradijo nove, pristne odnose skozi kreativni proces ustvarjanja dizajna za kolo. Serija bo pritegnila mlade gledalce, »saj jo odlikuje dobro poznavanje te ciljne publike in njenih zahtev. Obravnavane teme so univerzalne in nosijo potencial, ki bi lahko vzbudil zanimanje mladih zunaj slovenskih meja, prav tako pa ni zanemarljivo dejstvo, da so epizode kratke in da bodo najverjetneje dostopne tudi na spletu. Totalna rulerka je serija, kjer je že iz naslova razvidno, da se igra z jezikom današnje mladine,« je komisija Slovenskega filmskega centra (SFC) pred dvema letoma po javnem razpisu utemeljila izbor projekta za sofinanciranje.

Film Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja je bil na letošnjem 20. Festivalu gorniškega fima razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi. FOTO: Arhiv Fgf
Film Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja je bil na letošnjem 20. Festivalu gorniškega fima razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi. FOTO: Arhiv Fgf

Prizor s snemanja FOTO: Sfc
Prizor s snemanja FOTO: Sfc

Kot je povedal režiser Žemlja, je glavna junakinja serije aktivna državljanka, ki zna opazovati, sprejemati odločitve in prevzemati pobudo. »Predstavlja junakinjo današnjega časa – podobno prostovoljkam in prostovoljcem v solidarnostnih akcijah. Prav solidarnost je nekaj, kar presega socialne, politične in družbene okvire, briše meje ter povezuje ljudi. Skozi vsebino serije želim raziskovati vprašanje, kaj nas razdvaja in kaj povezuje,« je poudaril.

Mladi liki iščejo svoj prostor v svetu

Mladi liki po režiserjevih besedah iščejo svoj prostor v svetu med otroško igro in družbeno angažiranostjo, ob tem pa se učijo opazovati, razumeti in sprejemati različne poglede na svet okoli sebe. Scenarij šestih kratkih serij, ki so nastale s finančno podporo SFC v sodelovanju s Studiem Viba film, je napisal Lev Mastnak Trobentar.

Glavno vlogo je odigrala Gaja Plešnik (Tara), igralci so še Gal Bradač (Žan), Nastja Katarina Tepina (Kristina), Sofia Luna Valdes (Saša), Julija Henigman (Eva), Vid Sodnik (Bruno, Tarin oče), Irena Mihelič (babica), Juš Milčinski (župan, Kristinin oče), Nik Škrlec (Peter, Žanov oče). Direktor fotografije in producent je Saša Grmek iz produkcijske hiše Art 7 video. Montažer je Marko Hočevar, kostumografinja Vesna Mirtelj, oblikovalka maske Polona Slabe, oblikovalec zvoka pa Klemen Grmek.

Mladinska dramska serija ima primesi komedije, tu in tam tudi akcijske avanture.

Režiral je Aleš Žemlja. FOTO: Sfc
Režiral je Aleš Žemlja. FOTO: Sfc

Več iz teme

Totalna rulerkaserijatv serijetelevizijaTelevizijska serijaMladinska serijaGrosuplje
ZADNJE NOVICE
07:51
Bulvar  |  Zanimivosti
CENA ZA ZDAJ ŠE NI PRIMERNA ZA VSAK ŽEP

Robot kot iz filmov znanstvene fantastike je uporaben v gradbeništvu, gorskem reševanju in še kje

GD01 je videti kot človek ali pa kot prevozno sredstvo.
15. 5. 2026 | 07:51
07:42
Šport  |  Tekme
ŠUMARJI ZA ZGODOVINO IN ZA ZGLED

Aluminij 11. zmagovalec pokalnega tekmovanja v nogometu (FOTO)

Pogumno Brinje vse sile že usmerilo v bitko za 1. SNL.
Gorazd Nejedly15. 5. 2026 | 07:42
07:39
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA FRONTA

Mokra Zofka prinaša padavine in nevihte: za del države tudi oranžno opozorilo

Popoldne se bodo padavine okrepile, možni so tudi nalivi, sunki vetra in udari strel.
15. 5. 2026 | 07:39
07:31
Premium
Novice  |  Slovenija
KAMNOLOM POD KONJIŠKO GORO

Miniranje namesto sanacije, na delu so inšpekcija, policija, občina in civilna iniciativa (FOTO)

Pol leta po poteku koncesije v kamnolomu Konjiška gora.
Tomica Šuljić15. 5. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Sočne makove kocke z višnjami, ki dišijo po starih časih

Makovo pecivo z višnjami navduši z mehkim biskvitom, nostalgičnim okusom in popolnim ravnovesjem med makom ter sadno kislino.
Odprta kuhinja15. 5. 2026 | 07:30
07:18
Novice  |  Slovenija
EDINSTVENA ZGODBA

Kraji najlepših čebelnjakov: takšne občine, kot je žirovniška, ni nikjer na svetu (FOTO)

Na vseh čebelnjakih bodo panjske končnice.
15. 5. 2026 | 07:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki