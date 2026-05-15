Končano snemanje nove igrane mladinske serije, ustvarjene na podeželju pri Grosupljem

V okolici Grosuplja je med 10. aprilom in 3. majem potekalo snemanje nove mladinske serije Totalna rulerka v režiji Aleša Žemlje. Igrana serija pripoveduje o skupini devetošolcev na slovenskem podeželju ter združuje elemente drame in avanture. Zgodba spremlja 14-letno Taro, ki se ji življenje obrne na glavo, ko se čez poletje preseli v odmaknjeno vas. Brez starih prijateljev in mestnega ritma se sooči z nevarnimi potmi, osamljenostjo in sovražnostjo vrstnikov. Ko v nesreči uniči skiro, ji na pomoč priskoči sosed Žan, a ljubosumna Kristina ji zagreni vsakdan. Ujeta med svojimi željami in stvarnostjo Tara najde zaveznike, odkrije moč povezovanja ter z babičino pomočjo prepriča župana o gradnji kolesarske steze, ki spremeni vas in njo samo.

Skozi šest epizod spoznavamo zahtevnosti odraščanja najstnikov v današnjem svetu. Spremljamo Taro, Žana, Kristino ter njihove sošolce, ki premostijo osebne razlike in zgradijo nove, pristne odnose skozi kreativni proces ustvarjanja dizajna za kolo. Serija bo pritegnila mlade gledalce, »saj jo odlikuje dobro poznavanje te ciljne publike in njenih zahtev. Obravnavane teme so univerzalne in nosijo potencial, ki bi lahko vzbudil zanimanje mladih zunaj slovenskih meja, prav tako pa ni zanemarljivo dejstvo, da so epizode kratke in da bodo najverjetneje dostopne tudi na spletu. Totalna rulerka je serija, kjer je že iz naslova razvidno, da se igra z jezikom današnje mladine,« je komisija Slovenskega filmskega centra (SFC) pred dvema letoma po javnem razpisu utemeljila izbor projekta za sofinanciranje.

Prizor s snemanja

Kot je povedal režiser Žemlja, je glavna junakinja serije aktivna državljanka, ki zna opazovati, sprejemati odločitve in prevzemati pobudo. »Predstavlja junakinjo današnjega časa – podobno prostovoljkam in prostovoljcem v solidarnostnih akcijah. Prav solidarnost je nekaj, kar presega socialne, politične in družbene okvire, briše meje ter povezuje ljudi. Skozi vsebino serije želim raziskovati vprašanje, kaj nas razdvaja in kaj povezuje,« je poudaril.

Mladi liki po režiserjevih besedah iščejo svoj prostor v svetu med otroško igro in družbeno angažiranostjo, ob tem pa se učijo opazovati, razumeti in sprejemati različne poglede na svet okoli sebe. Scenarij šestih kratkih serij, ki so nastale s finančno podporo SFC v sodelovanju s Studiem Viba film, je napisal Lev Mastnak Trobentar.

Glavno vlogo je odigrala Gaja Plešnik (Tara), igralci so še Gal Bradač (Žan), Nastja Katarina Tepina (Kristina), Sofia Luna Valdes (Saša), Julija Henigman (Eva), Vid Sodnik (Bruno, Tarin oče), Irena Mihelič (babica), Juš Milčinski (župan, Kristinin oče), Nik Škrlec (Peter, Žanov oče). Direktor fotografije in producent je Saša Grmek iz produkcijske hiše Art 7 video. Montažer je Marko Hočevar, kostumografinja Vesna Mirtelj, oblikovalka maske Polona Slabe, oblikovalec zvoka pa Klemen Grmek.

Mladinska dramska serija ima primesi komedije, tu in tam tudi akcijske avanture.