Kot da so vstopili v neki drugi čas: že tretja Renesančna Soteska združila viteze in grajsko gospodo (FOTO)

Veste, zidovi so zidovi, najpomembneje pa je, da prihajajo obiskovalci. Hvala Turističnemu društvu Suha krajina, ki je v grad povabilo viteze, grajske gospodične, gospodo in služabnike iz celotne Slovenije, pa tudi iz Hrvaške in Slovaške,« je številne zbrane ob odprtju 3. Renesančne Soteske nagovoril župan Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk.

Pogumno so se mečevali. FOTO: Slavko Mirtič

Dolenjski Versailles

Renesančna Soteska je najprej potekala pred zidanim vrtnim paviljonom Hudičev turn, zdaj pa se je preselila v sam dvorec. Tega je občina z rekonstrukcijo vhodnega stolpa, ureditvijo notranjega dvorišča atrija in vrta pred poslopjem pripravila za različne dogodke, prireditve in aktivnosti. Dvorec z 99 sobanami je leta 1664 pozidal grof Jurij Žiga Gallenberg, ob njem so bili vrtovi, oblikovani v renesančnem slogu, naredili pa so tudi, danes še delno viden, bazen.

Tudi zaplesali so. FOTO: Slavko Mirtič

Zadnji lastniki gradu s posestvom so postali leta 1793 Auerspergi in so ga obdržali vse do konca druge svetovne vojne, med domačini in v okolici je veljal za dolenjski Versailles. Leta 1943 so ga požgali partizani. Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan se je rodil v mežnariji v Soteski 14. oktobra 1943, nekaj dni pred požigom gradu. »Točno opolnoči je zagorelo. Partizani so imeli štab v farovžu pri cerkvi sv. Erazma,« je o žalostnem dogodku po pripovedovanju najbližjih povedal škof, ki je daroval mašo v cerkvi z letnico 1396. »Auerspergi so v tistem času delno že prej izpraznili poslopja, ljudje pa so rešili 13 velikih umetnin in jih odnesli v takratni prosvetni dom, kar je bilo še uporabnih predmetov, pa se je razgubilo tudi po domovih. Naš ata ni pustil 'raubat', sta pa naša starejša fanta rešila prelepo zajčnico, ki so jo uporabili za shrambo suhega mesa,« je dodal.

Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan z gospodo po maši FOTO: Slavko Mirtič

»Ohranitev izjemnega spomenika celotnega območja gradu, ki so ga med vojno in po njej oblastniki skoraj uničili, je izjemno delo, je neprecenljiva kulturna dediščina, izredno pomembna za naš kraj in celotno občino. Gotovo so v prid celotni skupnosti tudi številni kulturni dogodki, kot je prireditev Renesančna Soteska,« je povedala domačinka in lokalna turistična vodnica Brigita Rončelj.

Zgodovina oživela

»Ko danes strnem misli na Renesančno Sotesko, ne vidim le uspešno izvedene prireditve, temveč poseben dan, ko je zgodovina zares oživela. Za nekaj ur je Soteska skupaj z dvorcem, nekdanjo pristavo in parkom znova zadihala v duhu časa, ki ga sicer poznamo le iz filmov, knjig in pripovedi,« je na slovesnosti ob odprtju dejal Vlado Kostevc, idejni vodja programa Renesančne Soteske, predsednik TD Suha krajina in vodja viteškega reda Jurija in Volka Engelberta Turjaškega - Seinsenbergensis Tumultus. »Naj bo Soteska pojem neke nove uspešne pripovedke v slovenskem prostoru, naj vsi dobri duhovi pripomorejo k nadaljevanju statične sanacije gradu in prekritja stolpov, v katerem bomo še naprej obiskovalcem pričarali občutek, kot da so stopili v neki drugi čas,« je dejal Kostevc.

Zdravica Jurija in Volka Engelberta Turjaškega FOTO: Slavko Mirtič

Poleg številnih stojničarjev so se skozi celotno popoldne v grajskem amfiteatru in na vrtnem paviljonu pred njim predstavile renesančne skupine s plesi, mečevanjem, lokostrelstvom, glasbo in igrami za otroke. Prišli so tudi grajska norčka in grajski pivovar. Poleg domače skupine Seinsenbergensis Tumultus so v programu sodelovali Kegljevičeva straža iz Kostela, skupina Anno Domini iz Koprivnice, slovaška viteška skupina Agentura Hector, Veronikini mučeniki, Teater Cizamo iz Trzina, Plesna skupina Galiarda, Viteški red Gašperja Lambergarja z Bleda, plemenita barona Janez in Jakob Breuner Markovski s pericami iz Muretincev, Renesančna plesna skupina Lonca iz Škofje Loke, Dvorni red Cesarsko kraljevi Ptuj s plesno skupino Pellegrina, Saleška gospoda iz Šaleka - Velenja, Vitezi Saleške doline iz Velenja, Turjaški lokostrelci iz Turjaka, Okrogli sodčki iz Ptuja, Srednjeveški podložniki z beračem iz Spuhlje, Svobodni Žovneški, Tlačani iz Spuhlje, Varuhi kladiva iz Pivke.

Za popestritev dogodka so poskrbeli soteški gasilci s hrano in pijačo, odprta je bila tudi edinstvena muzejska zbirka starodobnih vozil in strojev.