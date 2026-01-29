Kozmonavti s svetovno premiero na Berlinalu

V tekmovalni program kratkih filmov letošnjega 76. filmskega festivala Berlinale, ki bo potekal od 12. do 22. februarja, se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma ter je zanj ustvaril še likovno podobo. Film Kozmonavti bo na tem mednarodnem festivalu doživel svetovno premiero.

Ob tem je Černic povedal, da sta hrepenenje in iskrenost avtsajderjev tema, ki mu je že od nekdaj zelo blizu. »Gane me, kako močno stremimo k temu, da ljubimo, in kaj vse smo pripravljeni narediti, da se to uresniči. To je film o pripadnosti, seksu in osamljenosti, predvsem pa film o ljubezni. O ljubezni tiste vrste, ki razkrije naše šibkosti in poganja vesolje,« so njegove besede povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja, so še zapisali.

Letošnji Berlinale bo med 12. in 22. februarjem. FOTO: John Macdougall/Afp

Po besedah producentke filma Tine Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film je uvrstitev na Berlinale izjemno priznanje, sploh ker gre za prvenec: »Izjemno me veseli, da je film zamejskega avtorja, ki izhaja iz intimne, tople in avtorsko samosvoje vizije ter se zavestno ne umešča v mainstream, našel prostor na enem najpomembnejših svetovnih festivalov. Izbor potrjuje tudi pomen animiranega filma kot odprtega in raznolikega filmskega izraza.«

Pri filmu so sodelovali še avtorja glasbe Amos Cappuccio in Andrea Marazzi, montažerka Iva Kraljević, za barvno paleto in ozadja je poskrbela Sara Moschini, oblikovalec zvoka je Samo Jurca. Koproducenta filma sta Jožko Rutar in David Cej iz produkcijske hiše Staragara.IT (Italija) in RTV Slovenija.

Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. FOTO: Finta Film

Film je nastal s finančno podporo SFC, MIC – Generalnega direktorata za film in avdiovizualno produkcijo, Avdio-vizualnega regijskega sklada Furlanije - Julijske krajine, Ustvarjalne Evrope MEDIA in Re-Act. Distributer filma je Miyu.

V letošnji tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstilo 21 filmov iz 20 držav. Kot še piše v sporočilu za javnost, bo letošnji program zaznamovalo zanimivo prepletanje magije in upora, saj filmski ustvarjalci raziskujejo, kako se posamezniki z domišljijo, intimnostjo in formalno drznostjo upirajo vsiljenim vlogam, togim sistemom in zgodovinski teži.

Kot ugotavlja vodja programa Berlinale Shorts Anna Henckel-Donnersmarck, se ta tihi, a neomajni upor protagonistov izkaže za ponavljajočo se temo letošnje izdaje. »Zanimivo je tudi, da številni filmi v svoje zgodbe vključujejo čarobne moči.«

Leo Černic je tudi scenarist in glavni animator filma ter je zanj ustvaril še likovno podobo. FOTO: Katja Goljat, Matjaž Rušt/SFC

Leo Černic (Čino) je slovensko-italijanski filmski ustvarjalec, diplomiran filmski in televizijski režiser. Po Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je nadgradil svoje znanje v polju animacije z diplomo v Eksperimentalnem Filmskem Centru v Torinu. Deluje kot neodvisni avtor animiranih filmov, posvečen čudaškim, navihanim likom in njihovim ranljivostim ter ustvarja zgodbe, ki prepletajo humor, toplino in absurd, so zapisali na spletni strani Baze slovenskih filmov.