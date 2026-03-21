Kralj Elvis Presley je oživel na velikem platnu (VIDEO)

V kinematografu Odiseja je premierno zaživel glasbeni dokumentarni film EPiC: Elvis Presley na koncertu, ki občinstvu ponuja edinstven vpogled v življenje in ustvarjanje enega največjih glasbenikov vseh časov. Dogodek, ki je nastal v sodelovanju z radiem Ekspres, ni bil zgolj filmska projekcija, temveč celostno doživetje, prežeto z nostalgijo, energijo in spoštovanjem do glasbene zapuščine kralja rokenrola.

Dogodek je vodil radijski in televizijski voditelj Klemen Bučan, večer pa se je začel v koncertnem vzdušju, ki ga je pričarala skupina D'BEND. S tremi največjimi Elvisovimi uspešnicami so ogreli občinstvo in ustvarili pravo glasbeno kuliso, ki je gledalce popeljala v čas, ko je Presley s svojo karizmo in glasom spreminjal svet popularne kulture. Že uvodni trenutki so napovedali, da ne gre za običajno premiero, temveč za poklon umetniku, ki ostaja brezčasna ikona.

Več deset ur posnetkov

Film, ki ga podpisuje priznani režiser Baz Luhrmann, prinaša povsem nov pogled na Elvisovo zgodbo. Namesto klasične biografske pripovedi gledalca postavi v samo središče dogajanja – v Elvisove misli, občutke in odrsko energijo. Luhrmann je do materiala prišel skoraj po naključju, ko je med raziskovanjem za svoj prejšnji film odkril več deset ur izgubljenih posnetkov z Elvisovih koncertov v 70. letih. Ti arhivski zakladi, skrbno restavrirani in tehnično izpopolnjeni, danes predstavljajo srce novega filmskega doživetja.

Med posnetki izstopajo koncerti iz Las Vegasa, turneje iz leta 1972 ter redki prizori iz zgodnejših obdobij njegove kariere. Prav ta kombinacija intimnosti in spektakla daje filmu izjemno čustveno težo. Premierne projekcije v Ljubljani so se udeležili številni znani obrazi iz sveta kulture in zabave, pa tudi zvesti oboževalci, ki Elvisovo glasbo spremljajo že desetletja. Njihovi odzivi so bili enotni – film ne ponuja le vpogleda v preteklost, temveč ustvarja občutek, kot da je Elvis še vedno prisoten, živ in na odru. Mnogi so poudarili, da gre za eno najbolj ganljivih in avtentičnih upodobitev njegovega življenja doslej.

Od 19. marca je film na rednem sporedu slovenskih kinematografov, kjer bo nedvomno pritegnil širok krog gledalcev. Glede na odziv ob premieri lahko pričakujemo, da bo postal eden vidnejših glasbenih filmov letošnjega leta. V času, ko se kulturna dediščina pogosto izgublja v hitrem tempu sodobnega sveta, takšni projekti opominjajo na moč umetnosti, ki ostaja – ne glede na desetletja. Elvisova zgodba, povedana skozi njegove lastne besede, zagotovo dokazuje, zakaj mu še danes pravimo kralj.