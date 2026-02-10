  • Delo d.o.o.
Kralj rock'n'rolla, kot ga še niste videli: režiser odkril 59 ur izgubljenih koncertnih posnetkov

V kino prihaja glasbeni dokumentarec o Elvisu Presleyju.
I. R.
 10. 2. 2026 | 09:10
Sredi marca bomo v kinematografih doživeli kralja rock'n'rolla, enega in edinega Elvisa Presleyja, in to kot še nikoli doslej: z dolgo izgubljenimi posnetki, ki jih je odkril nominiranec za oskarja Baz Luhrmann. V kinodvoranah se začenja predvajanje glasbenega dokumentarnega filma z naslovom EPiC: Elvis Presley na koncertu (EPiC: Elvis Presley in Concert), ki razkriva še nikoli videne posnetke slavnega ameriškega pevca in igralca Elvisa Presleyja, ki pripoveduje in prepeva svojo zgodbo. »Med snemanjem filma Elvis leta 2022 smo iskali domnevno neobjavljene posnetke iz ikoničnih koncertnih filmov iz 70. let prejšnjega stoletja Elvis: That's the Way It Is in Elvis on Tour, ki naj bi bili izgubljeni,« je razkril Baz Luhrmann, režiser filma EPiC: Elvis Presley na koncertu in tudi celovečernega filma Elvis.

19. MARCA prihaja film na redni spored v kino.

»Moja prva misel je bila, da bi neuporabljene posnetke, če bi jih našli, lahko obnovili in jih uporabili v našem filmu o Elvisu z Austinom Butlerjem v glavni vlogi. Raziskovalce sem prosil, naj preverijo v filmskih trezorjih studia Warner Bros., zakopanih v podzemnih rudnikih soli v Kansasu, in na presenečenje vseh smo odkrili 69 škatel ali 59 ur filmskih negativov, ki jih še nihče ni videl.« »Poleg tega se je Angie Marchese, podpredsednica ustanove Archives and Exhibits ter kustosinja v Gracelandu, uspelo dokopati do nekaj še nikoli videnih posnetkov iz arhiva na pevčevem posestvu Graceland. Trajalo je več kot dve leti, da so jih obnovili do takšne kakovosti, v kateri še nikoli niso bili prikazani. Medtem ko so bili nekateri negativi natisnjeni in uporabljeni v prejšnjih produkcijah, je bilo veliko 'še nikoli videnih' posnetkov, sekvenc in nastopov. Če so bili deli teh posnetkov javno dostopni, so bili na splošno slabe kakovosti. Ekipa je morala skrbno obnoviti zvok iz številnih nekonvencionalnih virov, ki so bili prav tako odkriti.«

Elvis Presley prepeva in odstira svojo zgodbo v novem filmskem doživetju vizionarskega Baza Luhrmanna.

Režiser Baz Luhrmann je še poudaril: »V tem izjemno podrobnem procesu so bili eno največjih odkritij doslej neznani posnetki Elvisa, ki govori o svojem življenju in glasbi: na koncertu v Vegasu leta 1970, na turneji leta 1972 in celo v dragocenih trenutkih nastopa, ko je bil pevec oblečen v zlato jakno na Havajih leta 1957. Vedel sem, da te priložnosti ne smemo izpustiti. Prav ta odkritja so bila navdih za novi film.«

Več iz teme

Elvis Presleyfilmglasbarokenrol
