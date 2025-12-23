Kralj rock’n’rolla se vrača v Orto bar: Ljubljana bo januarja dihala z Elvisom

Ljubljana bo v petek, 9. januarja, spet zavibrirala v ritmih kralja rock’n’rolla. V Orto baru bodo ob 20. uri pripravili rojstnodnevno praznovanje Elvisa Presleya, ki ga Društvo Elvis Friends Slovenia organizira skupaj z zasedbo Sam’s Fever in gosti. Elvisova glasba ima tisto redko moč, da v hipu poveže ljudi ne glede na leta, okus ali spomine. Organizatorji obljubljajo koncert, ki bo poklon zapuščini umetnika, ki še desetletja po svojem vrhuncu ostaja kulturna ikona.

Na odru Sam’s Fever, Maja Založnik in BunkerBillys

Osrednje ime večera bo Sam’s Fever, ena prepoznavnejših Elvis tribute zasedb, ki tudi na svoji uradni strani poudarja, da redno nastopa in novosti objavlja prek družbenih omrežij. Ob njih bosta nastopila še vokalistka Maja Založnik ter energični rockabilly BunkerBillys, ki bodo v večer prinesli surov, avtentičen dih petdesetih, tisto pravo »škripanje« kontrabasa in udarec bobnov, ki te dvigne s stola. Organizatorji napovedujejo preplet največjih uspešnic in tudi nekaj manj znanih biserov iz Elvisove kariere.

Maja Založnik. FOTO: Press

BunkerBillys: fantje, ki živijo za rockabilly

Poseben pečat bodo dali prav BunkerBillys – mlajše ime domače rockabilly scene, ki po poročanju medijev deluje z jasnim ciljem: staro dobro rock’n’roll energijo približati tudi tistim, ki jo šele odkrivajo.

V zasedbi so:

* Matej Starašinič (glavni vokal in ritem kitara): glasba ga spremlja od otroštva, petje je pilil v različnih zasedbah in pozneje tudi v klasičnem ter pop/rock solo izobraževanju.

* Damjan Barič (kitara): samouk, ki je znanje zgradil z vztrajnostjo in odrom – z izkušnjami tudi iz lokalnih rock zasedb.

* Dario Šikonja (kontrabas in back vokal): iz frajtonarice do kontrabasa, z ljubeznijo do starega rocka in rockabillyja, ki ga je našel tudi skozi ameriško avtomobilsko kulturo.

* Mitja Leskovar (bobni): iz klaviatur v tolkalne vode, že desetletja dejaven v godbi, najraje pa ustvarja v rockerskem pogonu.